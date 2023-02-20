Emeklilerin merak ve heyecanla beklediği karşılıksız nakit destekler için duyurular peş peşe gelirken bankalar şubat ayına özel kampanyayı açıkladı. Milyonlarca emekli için kesenin ağzı açılırken son dakika haberleri yüzleri güldürdü. Emekliye verilecek olan karşılıksız nakit promosyon miktarları 7 bin TL'ye yükselirken ek ödemelerle beraber bu rakam 10 bin TL'ye ulaştı. SSK, Bağkur ve emekli sandığı üzerinden emekli olanlar için banka onayları geldi. TEB, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank ve Vakıfbank üzerinden başvuruda bulunan her emekliye karşılıksız ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaş promosyonu miktarları şubat ayının sonuna gelinmesiyle artışa geçerken 7 bin TL ile resmen rekor kırıldı. 36 aylık maaş taahhüd karşılığıyla beraber bu paralara sahip olabilirsiniz.
Finans
20 Şubat 2023 - 14:27
SGK ve Bağkur'lu emekliye müjde geldi! 7 Bin TL için onay bu sabah çıktı! Karşılıksız hesaplara yatacak!
Emeklileri yakından ilgilendiren haberler gelmeye devam ederken tüm emeklilere 7 bin TL ek ödeme açıklaması geldi. SGK ve Bağkur'lu olanlara karşılıksız ödemeler başladı. İşte, geri ödemesiz 7 bin TL ödemeye ilişkin detaylar...
Finans
20 Şubat 2023 - 14:27