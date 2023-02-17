Finans
17 Şubat 2023 - 23:59

SGK ve Bağkur'luya haber var! Bankalardan 7000 TL ek ödeme onayı geldi... SGK ve Bağkur'lu fark etmiyor! Emekli parayı cebine koyacak

Bankaların emeklilere özel verecek oldukları promosyonlar belirlendi. İşte tüm detaylar!

Finans
17 Şubat 2023 - 23:59
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SGK ve Bağkur’luya haber var! Bankalardan 7000 TL ek ödeme onayı geldi... SGK ve Bağkur’lu fark etmiyor! Emekli parayı cebine koyacak
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Emekli kişilerin beklemiş olduğu maaş promosyonları geldi. Bankalar emekli promosyon kampanyaları ile yarış içerisine girerlerken, emekliler de promosyon miktarını her geçen gün araştırmaktadır. İşte detaylar!

7000 TL Ek Ödeme Onayı Geldi!

SGK ve BAĞ-KUR’lu emekli olan kişilere arka arkaya müjde haberleri geldi. Bankalar emekli promosyonları miktarı üzerinde güncelleme yaparken; TEB, Garanti, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Akbank’tan net kampanyalar geldi.



emekli promosyonu

Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan çekme şartı ile promosyon ücretlerinde değişiklikler gelecek. Maaşını farklı bankaya taşımak isteyenlerin ise bankaya bunu bildirmesi gerekmektedir ve bu bildirimi şubeden ya da E-Devlet üzerinden yapılması yeterlidir. 3 yıllık taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği ise yapılmamaktadır. Lakin mevcut olan bankadan alınan promosyon ödemesi de almaktadır ve kalanı da iade edilmektedir.

Vakıfbank Promosyon Tutarı

3500 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 3000 TL

3500 – 7500’e varan emeklilik aylığında promosyon; 3500 TL

7500 – 10000’e varan emeklilik aylığında promosyon; 4500 TL

10000 TL ve üzeri emeklilik aylığında promosyon; 5000 TL

Akbank Promosyon Tutarı

3499 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 4200 TL

3500 – 7499 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 4850 TL

7500 – 9999 TL’ye varan emekliliğin aylığında promosyon; 6250 TL

10000 TL ve üzeri emeklilik aylığında promosyon; 7000 TL

emekli promosyonu

Ziraat Bankası Promosyon Tutarı

3500 TL ve altına varan emeklilik aylığında promosyon; 3000 TL

3500 – 7500 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 3500 TL

7500 – 10000 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 4500 TL

10000 TL ve üzeri emeklilik aylığında promosyon; 5000 TL

Garanti BBVA Promosyon Tutarı

3500 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 3600 TL

3500 – 7500 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 4200 TL

7500 – 10000 TL’ye varan emeklilik aylığında promosyon; 5400 TL

10000 TL ve üzeri emeklilik aylığında promosyon; 6000 TL

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Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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