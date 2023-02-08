SGK'ya başvuru yapmayı sakın unutmayın! O tarihe kadar 16.700 TL nakit veriliyor

SGK’YA BAŞVURANLARA 16 BİN 500!
Bir çok insan nakit paraya ihtiyaç duyuyor. Vatandaşların imdadına da SGK
yetişti. Başvurusunu tamamlayanlara karşılıksız nakit para veriliyor. 16 bin 500 lira almak için işte detaylar….
Emekliler zor ekonomik şartlardan dolayı nakit paraya en çok ihtiyaç kesimlerden biri. Acil olarak paraya sıkışan kişiler için müjdeli haber
burada. SGK’ya başvuran emeklilere 16 bin 500 lira ödeme yapılacak. Yani emekliler aldıkları maaşın 3 katı kadar karşılıksız ödeme alabilecek. Peki şartlar ne ?
MAAŞIN 3 KATI ÖDEME
Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduğu halde emekli maaşı alamayan emeklilere müjdeyi verdi. Emekliliğe hak kazanan emeklilere SGK maaşlarının 3 katı nakit avans verecek. SGK ya giden emekliler kurum verecekleri dilekçe ile başvuru yapabilecek. EYT
liler için sayılı gün kaldı. Ancak emekli oldukları halde maaş ödemeleri sarkan emekliler başvuru yaparak 16 bin 500 lira ödeme alabilecekler. Ekonomik işleri zorlaşan emekliler her geçen gün zor zamanlar yaşıyor. Emekliliğe hak kazanan kişiler nakit ihtiyaçları için 16 bin lira ödeme alıyor. Ekonomik olarak zorlanan emekliler mağduriyet yaşamamak için maaşlarının 3 katı ödeme alacak. BAŞVURULAR BAŞLADI
SGK tarafından emekliler için nakit avans kampanyası başladı. SGK ya giderek dilekçe yazan emekliler maaşlarının 3 katı ödemeyi almaya hak kazanacak. Üstelik faiz ödemesi de olmayacak.