EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 12:01

SGK'ya başvurursanız EYT sizi de kapsayacak! 44 46 48 yaşında emeklilik yolu açıldı 2001 2002 girişliler kontrol etsin

Emekli olmak için gün sayanların e-devlet üzerinden mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. SGK'ya başvuranlar EYT kapsamına alınıyor.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 12:01
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SGK'ya başvurursanız EYT sizi de kapsayacak! 44 46 48 yaşında emeklilik yolu açıldı 2001 2002 girişliler kontrol etsin


Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde artık sona gelindi. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birçok kişiyi emeklilik heyecanı sardı. EYT için Bakan Bilgin Aralık ayını işaret ederken emeklilik için yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri için emeklilik beklenenden çok daha yakın olabilir.

e-Devlet’ten hemen kontrol edin

EYT düzenlemesi için heyecanlı bekleyiş sürerken aynı zamanda peş peşe uyarılar da yapılıyor. Açıklamalara göre, işe giriş tarihinde hata bulunanlar, SGK sisteminde görünmeyen prim günleri ya da gün sayısı eksik olanlara yönelik borçlanmalar yapılarak EYT kapsamına dahil edilebilecekleri belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT konusuyla ilgili yaptığı son açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarını sürdürdüğünü ve 2023 yılı itibarıyla EYT’nin netlik kazanacağını ve ücret politikalarını açıklayacaklarını ifade etmişti.

Emekli

EYT düzenlemesi kapsamında işe ilk giriş tarihi, çalışma yılı ve prim günü gibi detaylar öne çıkıyor. Bu kapsamda sigortalıların ilk sigorta tarihi ve prim gün sayısını artıracak işlemler önemli oluyor. İşe giriş tarihinde hata olanlar, SGK sisteminde görüntülenmeyen prim günleri ya da EYT için eksik günü olanlara yönelik borçlanma yapılması mümkün olacak.

SGK sisteminde görüntülenemiyor

2000’li yıllardan önce teknoloji fazla gelişmediği için SGK sistemi e-Devlet ile değil defter kayıtları ile işliyordu. Bu nedenle birçok çalışanın işe giriş ve prim günlerinde önemli hatalar meydana geldi. böyle bir durumda A kişisinin primi B kişisine yatırılmış olabiliyordu. Ayrıca işverenler aylık bildirge verip, dört aylık dönem bordrosunu vermemiş olduğundan da bilgiler çakıştığı için bazı kayırlar işleme alınamıyordu.

Emekli

Bazı durumlarda da dönem bordrolarında SSK sigorta sicil numarası yanlış ya da hatalı yazıldığı için prim günü asıl kişinin değil bir başkasının kaydında görünebiliyordu. Şimdi ise EYT’nin çıkmasıyla birlikte bu tarihlerin ve bilgilerin önem kazanmasıyla çalışanların mağdur olmaması için SGK müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor.

Kayıtlarında yanlışlık olan kişiler SGK’ya başvuru yaparak bu yanlışlıkların giderilmesini sağlayabilecekler. Böylelikle düzeltilen kayıtlarla birlikte bu kişilerin daha erken emekli olması ve EYT kapsamına dahil edilmesi sağlanabilecek. Ancak yukarıda da bahsedildiği gibi bu yanlışlığın giderilebilmesi için kişilerin direkt SGK müdürlüklerine müracaat etmesi gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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