EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 12:43

SGK'ya belgesini sunana 50 yaşında emeklilik: 10 yıl sigorta yeterli

Emekli olmak isteyen ancak prim günü yetersiz olanlara emeklilik yolu açıldı. 10 yıl yani 3600 gün sigortalılık ile 50 yaşında emekli olabilecekler. İşte şartlar ve detaylar.

EKONOMİ
09 Kasım 2022 - 12:43
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SGK'ya belgesini sunana 50 yaşında emeklilik: 10 yıl sigorta yeterli


Çalışanların emekli olabilmesi için sigortalılık yılı, yaş ve prim günü şartlarının karşılanması gerekiyor. prim gününü tamamlamayan kişilerin emeklilik imkanı normal şartlarda bulunmuyor ancak bu kişilere yaştan emeklilik imkanı sunuluyor. Çalışanlar, genel şartlara bağlı olarak 10 yıllık sigorta girişi bulunmaları halinde emekli olabiliyorlar.

10 yıllık sigortası olan kişiler, bazı şartları karşılamaları durumunda emekli olabilmektedir. Prim gününü tamamlayamayanlar bu konuda araştırma yaparken SGK’dan haber geldi.

10 yıl sigortası olana emeklilik yolu açıldıi



Emekli olmak için genel şartlar sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günüdür. Bu üç şartı aynı anda karşılayan kişiler bir engele takılmadan emekli olabilmektedir. Fakat bazı çalışanların prim günü eksik olmasına rağmen yaş nedeniyle primini tamamlama hakkı bulunuyor. Bu kişiler ilk sigortalılık tarihine göre değişse de yaştan emekli olabilmektelerdir. Böylelikle 3600 gün yani 10 yılla emekli olmak da mümkün hale geliyor.

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşın üzerine çıkmış ancak emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı eksik olan fakat yaşı nedeniyle prim gün sayısını tamamla imkanı olmayan kişiler yaştan emekli olabilecekler.

Sigorta giriş tarihi önemli

Prim ödeme günü eksik iken yaştan emekli olabilmek için bazı şartların karşılanması gerekiyor. bu noktada ilk kez sigorta girişi yapılan tarih önem arz ediyor. 9 Eylül 1981 tarihinden önce ilk kez sigorta girişi yapılan kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 15 yıl sigortalı olan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilecekler.

Öte yandan 9 Eylül 1976 tarihinden önce ilk kez sigortalı olan erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı olan erkekler 55 yaşında 3600 gün ile emekli olabiliyor.

Yukarıda belirtilen tarihten sonra ilk kez sigorta girişi yapılan kişiler için yaştan emeklilik hakkı verilmiştir. Fakat bu şartın geçerli olabilmesi için istenen yaş şartı da yükseliyor. Bu nedenle SGK’ya yapılan girişlerde bir günün dahi büyük bir önemi bulunuyor.

Yaştan emekli olmak isteyenlerin e-Devlet sistemi üzerinden ilk sigorta giriş tarihini kontrol etmesi gerekiyor. Belirtilen tarihlerde ilk sigorta girişi yapılmış ve diğer şartlar da tamamlanıyorsa bu kişiler yaştan emekli olabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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