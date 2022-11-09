SGK'ya belgesini sunana 50 yaşında emeklilik: 10 yıl sigorta yeterli

Çalışanların emekli olabilmesi için sigortalılık yılı, yaş ve prim günü şartlarının karşılanması gerekiyor. prim gününü tamamlamayan kişilerin emeklilik imkanı normal şartlarda bulunmuyor ancak bu kişilere yaştan emeklilik imkanı sunuluyor. Çalışanlar, genel şartlara bağlı olarak 10 yıllık sigorta girişi bulunmaları halinde emekli olabiliyorlar. 10 yıllık sigortası olan kişiler, bazı şartları karşılamaları durumunda emekli olabilmektedir. Prim gününü tamamlayamayanlar bu konuda araştırma yaparken SGK’dan haber geldi.
10 yıl sigortası olana emeklilik yolu açıldıi
Emekli olmak için genel şartlar sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günüdür. Bu üç şartı aynı anda karşılayan kişiler bir engele takılmadan emekli olabilmektedir. Fakat bazı çalışanların prim günü eksik olmasına rağmen yaş nedeniyle primini tamamlama hakkı bulunuyor. Bu kişiler ilk sigortalılık tarihine göre değişse de yaştan emekli olabilmektelerdir. Böylelikle 3600 gün yani 10 yılla emekli olmak da mümkün hale geliyor. Yaştan emeklilik, belirli bir yaşın üzerine çıkmış ancak emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim gün sayısı eksik olan fakat yaşı nedeniyle prim gün sayısını tamamla imkanı olmayan kişiler yaştan emekli olabilecekler.