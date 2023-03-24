SGK'ya gidecek olanlara kötü haber! Ay başına kadar yapılamayacak: Çalışan, EYT'li, emekliler dikkat!

Son günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında uzun kuyruklar oluşmaya başladı ve EYT
Yasası'nın (EYT) Meclis'te yayımlanmasının ardından milyonlarca EYT'li akın etti.
SGK önünde uzun kuyruklar oluştu, emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş işlerini bitirebilsin diye SGK'da fazla mesai yapılarak hafta sonları olmak üzere uzun saatler çalışarak hizmet sağlamaya çalıştı.
Ancak SGK
çalışanlarının yaşadığı yoğunluğu ortadan kaldırmak mümkün olmadı ve çalışanların "bıçak kemiğe" demesi ile eylem planının hazırlanmasına başlandı. Uzun çalışma saatleri ve fazla mesaisi nedeniyle stresli çalışma koşullarına dayanamayan SGK çalışanlarının sesi olan Kamu Çalışanları Sendikası (Büro-İş), SGK'nın işi durdurmaya ve operasyonları yavaşlatmaya çalıştığını duyurdu.
31 MART'TA SGK'YA GİDENLER ŞOKE GİREBİLİR
Kamu İş'e bağlı Kamu Emekçileri Sendikası (Büro-İş), SGK'nın zorlu koşullar nedeniyle aldığı kararları şöyle duyurdu ve "SGK çalışanları hem çok yorgun hem de yoksun" diyerek grev ilan etti. Bugün (23 Mart) başlayan aktif takvim bilgisayarlarda bir saat gecikmeyle başlayıp 24 Mart için 2 saat geç işe başlanması, 29 Mart'a kadar yarım gün yavaş çalışılması ve işin tamamen durdurulması planlandı. Uyarı, 31 Mart'ta milyonlarca EYT üyesi ile SGK'da çalışan milyonlarca emekli ve işçiye yapıldı. Çalışanların o gün dışarı çıkmamaları yönündeki uyarıları ise SGK sistemini dile getirmek olarak yorumlandı.
AZ MAAŞA ÇOK İŞ
Büro-İş yoğunluğu şu şekilde dile getirdi: Sürekli değişen mevzuat gereği arkadaşlarımızın işleri çok yoğun. Bir ayda 50 çalışma saati var ama 70 saati geçenler de var. Fazla mesai ücreti vergiler düşüldükten sonra 23 liradır. Yanında çay ve börek bile içemezsiniz. İnsanlar yola günde 40 lira veriyor. Çalışan sayısı azdır. Emekliler var. Onların yerini alacak kimse yok. 11 bin 500 TL maaş alıyorlar. Bu insanlar nasıl geçiniyor? İş yükünün altında ezilen arkadaşlarımızın psikolojileri zayıfladı. Çocuklarını bırakacak yeri olmayanlar onları işe getiriyor. Antalya'da iki arkadaşımız iş yoğunluğu ve stresle baş edemeyip kalp krizi geçirdi. Bir stent yerleştirildi.