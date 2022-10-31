SGK'ya tek bir dilekçe vermek yeterli: Her ay 3 maaş birden alabilirsiniz

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacakları başvuru ilen 3 maaş alma hakkı bulunuyor. Şartlara uyan kadınlar SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden maaş alıyorlarsa 3 maaş birden alabilecekler. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor… Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı emekliler maaşlarını her ay düzenli bir şekilde bankalardan alıyor. Emekli maaşları enflasyon ile paralel olarak yılda iki kez artıyor. Maaş zammının yanında devlet tarafından bazı şartlara uyan kişilere 3 maaş birden bağlanabiliyor. 3 maaş birden alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor
Kişinin sigorta kolunun SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeden tüm sigorta sistemlerinden 3 maaş alma hakkı verilmektedir. Emekli olan bir kadın, hayatını kaybeden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Vefat eden kişinin Bağkur emeklisi, kadının SSK emeklisi olması halinde de dul aylığı bağlanıyor. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yarısını alabiliyor. Vefat eden eş, Emekli Sandığı’na bağlı ise maaşın yüzde 75’ini erişebiliyor. Bu maaş kıstasından faydalanabilmek için ise kişinin bazı şartları karşılıyor olması gerekiyor. İlk olarak vefat eden eşin Ekim 2008’den sonra sigortalı olması halinde, 5 yıldan beri sigortasının olması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır. Ekim 2008’den önce vefat eden bir kişinin ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadının kendi maaşı ise kesintiye uğramıyor.