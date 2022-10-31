EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 19:40

SGK'ya tek bir dilekçe vermek yeterli: Her ay 3 maaş birden alabilirsiniz

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı sigortalarından hangisi olduğu fark etmiyor. SGK'ya verilen tek dilekçe ile her ay 3 maaş birden almak mümkün. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 19:40
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SGK'ya tek bir dilekçe vermek yeterli: Her ay 3 maaş birden alabilirsiniz


Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacakları başvuru ilen 3 maaş alma hakkı bulunuyor. Şartlara uyan kadınlar SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden maaş alıyorlarsa 3 maaş birden alabilecekler. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor…

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı emekliler maaşlarını her ay düzenli bir şekilde bankalardan alıyor. Emekli maaşları enflasyon ile paralel olarak yılda iki kez artıyor. Maaş zammının yanında devlet tarafından bazı şartlara uyan kişilere 3 maaş birden bağlanabiliyor. 3 maaş birden alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor



Kişinin sigorta kolunun SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeden tüm sigorta sistemlerinden 3 maaş alma hakkı verilmektedir. Emekli olan bir kadın, hayatını kaybeden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Vefat eden kişinin Bağkur emeklisi, kadının SSK emeklisi olması halinde de dul aylığı bağlanıyor. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yarısını alabiliyor. Vefat eden eş, Emekli Sandığı’na bağlı ise maaşın yüzde 75’ini erişebiliyor.

Bu maaş kıstasından faydalanabilmek için ise kişinin bazı şartları karşılıyor olması gerekiyor. İlk olarak vefat eden eşin Ekim 2008’den sonra sigortalı olması halinde, 5 yıldan beri sigortasının olması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır. Ekim 2008’den önce vefat eden bir kişinin ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadının kendi maaşı ise kesintiye uğramıyor.

Vefat tarihi önem taşıyor

Dul eş, kendi sigortasından dolayı maaş alabilirken, buna ek olarak vefat eden eşinin üzerinden de maaş alabiliyor. Emekli olan babanın vefatından sonra da yetim aylığı almaya hak kazanıyor. Bu şekilde kadınların 3 maaş birden alması mümkün olabiliyor.

Bu durumda bağlanacak maaş için vefatın 1 Ekim 2008 tarihinden önce ya da sonra yapılmış olması önem taşıyor. Vefat bu tarihten önce olmuşsa ödenecek maaş miktarları buna göre belirleniyor. Vefatlardan ikisi de 1 Ekim 2008 yılından önce olursa iki maaşın ikisi de tam ödenebiliyor, SSK’dan biri tam biri yarım maaş alınabiliyor. Ancak kişi Bağkur’lu ise tek maaş ödemesi alabiliyorlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam genişliyor
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam genişliyor
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Son Haberler
Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi! ING, TEB, QNB
Bankalarda faiz depremi: En düşük faizle 45.000 TL ihtiyaç kredisi!...
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik hakkı veriliyor
Erken emeklilik için 15 yıl kriteri yeter! 48 - 50- 54 yaşında emeklilik...
Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle
Twitter mavi tik ücretli mi olacak? Twitter'dan yeni hamle
Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı! Bakın dizi kimin hikayesini anlatıyormuş...
Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hikaye çıktı! Bakın dizi kimin...
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular yeniden açıldı
Sigortası olmayanlara Bakanlık 1.534 lira ödeme yapıyor! Başvurular...
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam genişliyor
EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam...
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 3....
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon beklentisi ne?
TÜİK Ekim 2022 enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayı enflasyon...
Instagram hesabınız askıya alındı sorunu nedir, nasıl çözülür 31 Ekim 2022 Instagram'dan açıklama var
Instagram hesabınız askıya alındı sorunu nedir, nasıl çözülür...
Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır? Açlık ve yoksulluk sınırı hesaplama yöntemleri
Açlık ve yoksulluk sınırı nedir, nasıl hesaplanır? Açlık ve yoksulluk...
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı? 2022 resmi tatiller takvimi
24 Kasım 2022 resmi tatil mi? Öğretmenler günü okullar açık mı?...
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan işsizlik maaşı alır?
İşsizlik maaşı için ne kadar çalışmak gerekir? Kaç yıl çalışan...
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan satana
Togg banttan iner inmez talepler patladı! Togg için otomobilini satan...
Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?
Prefabrik evlere konut kredisi çıkar mı?
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde tekmelediği ortaya çıktı!
Fenerbahçeli Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcuya bağırarak yerde...