SGK'ya tek bir dilekçe vermek yeterli: Her ay 3 maaş birden alabilirsiniz







SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor







Vefat tarihi önem taşıyor

Vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacakları başvuru ilen 3 maaş alma hakkı bulunuyor. Şartlara uyan kadınlar SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı üzerinden maaş alıyorlarsa 3 maaş birden alabilecekler. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor… Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı emekliler maaşlarını her ay düzenli bir şekilde bankalardan alıyor. Emekli maaşları enflasyon ile paralel olarak yılda iki kez artıyor. Maaş zammının yanında devlet tarafından bazı şartlara uyan kişilere 3 maaş birden bağlanabiliyor. 3 maaş birden alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir.Kişinin sigorta kolunun SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı olması fark etmeden tüm sigorta sistemlerinden 3 maaş alma hakkı verilmektedir. Emekli olan bir kadın, hayatını kaybeden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alabiliyor. Vefat eden kişinin Bağkur emeklisi, kadının SSK emeklisi olması halinde de dul aylığı bağlanıyor. Dul emekli kişi, eşinin maaşının yarısını alabiliyor. Vefat eden eş, Emekli Sandığı’na bağlı ise maaşın yüzde 75’ini erişebiliyor. Bu maaş kıstasından faydalanabilmek için ise kişinin bazı şartları karşılıyor olması gerekiyor. İlk olarak vefat eden eşin Ekim 2008’den sonra sigortalı olması halinde, 5 yıldan beri sigortasının olması ve en az 900 gün prim ödemiş olması şartı aranmaktadır. Ekim 2008’den önce vefat eden bir kişinin ise 1800 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Vefat eden eşin üzerinden maaş alan kadının kendi maaşı ise kesintiye uğramıyor.Dul eş, kendi sigortasından dolayı maaş alabilirken, buna ek olarak vefat eden eşinin üzerinden de maaş alabiliyor. Emekli olan babanın vefatından sonra da yetim aylığı almaya hak kazanıyor. Bu şekilde kadınların 3 maaş birden alması mümkün olabiliyor. Bu durumda bağlanacak maaş için vefatın 1 Ekim 2008 tarihinden önce ya da sonra yapılmış olması önem taşıyor. Vefat bu tarihten önce olmuşsa ödenecek maaş miktarları buna göre belirleniyor. Vefatlardan ikisi de 1 Ekim 2008 yılından önce olursa iki maaşın ikisi de tam ödenebiliyor, SSK’dan biri tam biri yarım maaş alınabiliyor. Ancak kişi Bağkur’lu ise tek maaş ödemesi alabiliyorlar.