Shell akaryakıt zamlarına meydan okudu! 60 TL'nizi pompaya değil cüzdana yansıyacak: Bu işlemi yapan yaşadı! Akaryakıt alımlarında İş Bankalılar için indirim kampanyası yapıldı. İş Bankası müşterileri için Shell Akaryakıt istasyonlarından yapacakları akaryakıt alışverişi için 60 TL indirim yapılacağını, hediye kazanacağını açıkladı. İşte detaylar...
İŞ BANKASINDAN AKARYAKIT ALIMI İÇİN HEDİYE İNDİRİMİ
Araç sahipleri yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle zor günler geçirmekteydi. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber İş Bankasından geldi. Mart ayına kadar sürecek kampanyanın detayları paylaşıldı. İş Bankası Maxipuan kazandıracak. Shell istasyonlarından yapacakları 150 TL ve üzeri alışveriş için 60 TL indirimli para kazanılacak. İş Bankası'nın Shell istasyonları için başlattığı kampanya gereği araç sahiplerine indirim fırsatı sunuluyor. 150 TL ve üzeri alışveriş için 60 TL MaxiPuan kazanılacak.
Benzin fiyatları geçtiğimiz senenin ve bu senenin en çok zamlananlar listesinde bulunuyordu. Peki akaryakıt harcamasına 60 TL maxipuan nasıl kazanılacak. İşte ayrıntılar... Kampanyaya katılım sağlayabilmek için İş Bankası müşterileri işcep uygulamaları, Maximum Mobil uygusını telefonuna indirerek, ilgili kampanyaya katıl seçeneği işaretlenerek işlem yapılır. Kampanyaya katılım sağlandıktan sonra kazanılan MaxiPuanlar 22 şubat tarihinde kartlara yüklenecek. MaxiPuanlar kullanılmadığı taktirde 31 Mart tarihinde geri alınır. İş Bankası müşterileri kampanyadan bir kez yararlanabilecek.