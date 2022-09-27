Shiba coin 1 TL olur mu? Shiba coin yorumları

En popüler kripto paralar arasında yer alan Shiba coin, Bitcoin (BTC) sonrasında ortaya çıkan altcoinlerden yalnızca biri. Ancak AVAX coin, SOL coin, ADA coin gibi diğer popüler altcoinlerden oldukça farklı. Shiba coin, Dogecoin (DOGE) ile aynı internet meminden esinlenerek yaratılmış bir şaka coini.

Kendisini “Dogecoin katili” olarak adlandıran Shiba Inu (SHIB) da tıpkı bu rakibi gibi kısa sürede geniş bir topluluğa erişti ve hem sosyal medyanın hem de Elon Musk gibi ünlü kripto destekçilerinin ilgisini çekti. Bugün Shiba coin, piyasa değeri en büyük kripto paralar arasında yer alıyor.

Bununla beraber Dogecoin gibi Shiba Inu da arzı sınırsız bir kripto para birimi. Bu nedenle fiyatı genelde oldukça düşük seviyelerde seyrediyor. Öyle ki SHIB, en yüksek fiyatını 28 Ekim 2021’de, 0,00162 TL ile gördü. Peki Shiba coin 1 TL olur mu? Shiba coin gelecek vadediyor mu ve almaya değer mi?

Shiba coin almaya değer mi?

Shiba Inu (SHIB), 2020 yılında Ryoshi takma adını kullanan kişi ya da kişilerce bir şaka coini olarak yaratıldı. Elon Musk gibi ünlü isimlerin de desteğini alan Shiba Inu, topluluğunu büyütürken ekosistemini de genişletti ve bir şaka coini olmanın ötesine geçti.

Bugün Shiba Inu ekosisteminde ShibaSwap merkeziyetsiz borsası ve Shiboshi NFT’leri bulunuyor. Shiba Inu ekosistemindeki tüm uygulamalarda Shiba coin kullanıldığı için ekosistemin genişlemesi, Shiba coinin yeni kullanım alanları kazanmasına anlamına geliyor.

Shiba coinin gerçek hayattaki kullanım alanları da günden güne artıyor. Dünyanın en büyük sinema salonları zinciri olan AMC gibi birçok büyük şirket, Shiba Inu (SHIB) ile ödeme kabul etmeye başladı.

2022’de Shiba coin yakım mekanizması da devreye sokuldu. Artık Shiba Inu token sahipleri, token yakımı gerçekleştirmeleri karşılığında pasif gelir elde edebiliyor. Bu da Shiba coinin daha kıt bir kripto para birimi haline gelmesine yardımcı oluyor.

Bütün bunları değerlendirdiğimizde, Shiba coin, kullanım alanı giderek genişleyen ve kıtlaşmaya uygun bir kripto para olarak dikkat çekiyor. 6 milyar dolara yaklaşan piyasa değeri ve yüksek likiditesi de düşünüldüğünde Shiba coini satın almaya değer bir kripto para olarak görmek mümkün.

Shiba Coin 1 TL Olur mu?

Peki, Shiba coin fiyatı 1 TL olur mu? Buna kesin bir cevap vermek güç. Bugüne kadar Shiba coin en yüksek 0,00162 TL seviyesini gördü. Ancak Shiba Inu ekosisteminin sürekli gelişmesi, SHIB kullanım alanlarının artması ve Shiba coin yakım oranının yükselmesi gibi etkenler Shiba coin fiyatını pekala yukarı tırmandırabilir.

Öte yandan, kripto paraların fiyatlarını etkileyen birçok faktör vardır. Piyasanın genel durumundan küresel gelişmelere, birçok etken Shiba coinini yukarı ya da aşağı yönlü harekete geçirebilir. Bu yüzden, Shiba coinin 1 TL olması mümkündür ancak kesin şekilde 1 TL olacağını söyleyemeyiz.

Shiba Coin Nasıl Alınır?

Tüm kripto paralar gibi Shiba Inu (SHIB) da kripto para borsalarından alınıp satılabilir. Türk lirası ile Shiba coin satın almak da çok kolaydır. Türkiye’nin köklü kripto para borsalarından Bitlo üzerinden TRY/SHIB al sat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.