Show TV ekranlarından final kararı! Adeta yaprak dökümü başladı! İddialı yapımın son bölümü yayınlandı













Show Tv yönteminin aldığı kararla beraber Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisinin bitmesi yönünde bilgiler gelmeye başladı. İzleyiciden bu karara tepkiler gelse de kanal yönetimi asla geri adım atmadı. Show TV bu sezon iki dizisinin de biteceğini açıkladı. Gelsin Hayat Bildiğin Gibi final ne zaman?Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın yer aldığı Gelsin Hayat Bildiğin Gibi dizisi 41. bölümde ekranlara veda edecek. İzleyici tepkisine rağmen final kararı gelirken bir diğer veda edecek yapım ise TMC Film'in imzasını taşıdığı Güzel Günler oldu. alınan kararla beraber yapım 26.bölümüyle beraber ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Güzel Günler dizisinin 2 sezon sürmesi planlanırken beklenen reytingin altında kalmasıyla kanal yönetimi dizinin fişini çekti.