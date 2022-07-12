Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın ünlü isimleri konuk olarak ağırladığı Demet Akbağ ile Güldürme Beni isimli yeni komedi programı Show TV akranlarında yayın hayatına başladı. Program ilk bölümüyle büyük beğeni toplardı. Benzer programların aksine gülmemeye dayalı programda yarışmacılar rakiplerini güldürmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Bloom Medya'nın yapımcılığına imza attığı yılların usta oyuncusu Demet Akbağ'ın da birbirinden ünlü isimleri konuk olarak ağırladığı Demet Akbağ ile Güldürme Beni isimli programda sunuculuk görevin Şahin Irmak yapıyor.
MEDYA
12 Temmuz 2022 - 15:04
Show TV'nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları belli oldu!
Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Demet Akbağ ile Güldürme Beni isimli yeni komedi programının 18 Temmuz Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümünün konukları belli oldu.
MEDYA
12 Temmuz 2022 - 15:04