Show TV’nin Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları belli oldu!













Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz konukları

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın ünlü isimleri konuk olarak ağırladığı Demet Akbağ ile Güldürme Beni isimli yeni komedi programı Show TV akranlarında yayın hayatına başladı. Program ilk bölümüyle büyük beğeni toplardı. Benzer programların aksine gülmemeye dayalı programda yarışmacılar rakiplerini güldürmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. Bloom Medya'nın yapımcılığına imza attığı yılların usta oyuncusu Demet Akbağ'ın da birbirinden ünlü isimleri konuk olarak ağırladığı Demet Akbağ ile Güldürme Beni isimli programda sunuculuk görevin Şahin Irmak yapıyor.Güldürenin kazandığı gülmemeye dayanamayanın ise kaybettiği 'Güldürme Beni Evi'ne bir önceki yayınlanan bölümünde ünlü oyuncu Nursel Köse veda etmek zorunda kaldı. Her Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan program saat 20.00'da ekranlara gelirken 18 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları da belli oldu. Demet Akbağ ile Güldürme Beni'nin 18 Temmuz Pazartesi günü yeni bölüm fragmanında programa Murat Dalkılıç ve Özgür Ozan'ın konuk olduğu görüldü.