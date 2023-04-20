Show TV'nin o programı için flaş karar! Artık başka kanalda yayınlanacak: İzleyiciler şaştı kaldı!







O PROGRAMIN KANALI DEĞİŞTİ







Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programlarla ilgili herkesi şaşırtan kararlar alınmaya devam ediyor. Show TV ekranlarının en çok izlenen programı ile ilgili de flaş kararlar belli oldu! O programın kanalı değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Show TV ekranlarının sevilerek izlenen ve iki farklı ülkeye satışı yapılan Bir Şansım Olsa programının kanalı değiştirildi. Gerçek hayat hikayelerini anlatan Bir Şansım Olsa programı 22 Nisan tarihi itibariyle Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.Ahu Sungur'un sunumuyla ekranlarda olan Bir Şansım Olsa programında yaşadığı olaylar sebebiyle pişmanlığı olan kişilerin, ikinci şans istemek için başvuru yaptığı Bir Şansım Olsa programı her Cumartesi günü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.