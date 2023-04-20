TV Programları
20 Nisan 2023 - 22:30

Show TV'nin o programı için flaş karar! Artık başka kanalda yayınlanacak: İzleyiciler şaştı kaldı!

Televizyon ekranlarının sevilen programı ile ilgili kararlar belli oldu! Peki o program hangi kanala transfer oldu? Tüm detaylar haberimizde.

TV Programları
20 Nisan 2023 - 22:30
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Show TV'nin o programı için flaş karar! Artık başka kanalda yayınlanacak: İzleyiciler şaştı kaldı!


Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve programlarla ilgili herkesi şaşırtan kararlar alınmaya devam ediyor. Show TV ekranlarının en çok izlenen programı ile ilgili de flaş kararlar belli oldu! O programın kanalı değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O PROGRAMIN KANALI DEĞİŞTİ

Show TV ekranlarının sevilerek izlenen ve iki farklı ülkeye satışı yapılan Bir Şansım Olsa programının kanalı değiştirildi. Gerçek hayat hikayelerini anlatan Bir Şansım Olsa programı 22 Nisan tarihi itibariyle Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. 



Bir Şansım Olsa Programı Kanalı Değişti

Ahu Sungur'un sunumuyla ekranlarda olan Bir Şansım Olsa programında yaşadığı olaylar sebebiyle pişmanlığı olan kişilerin, ikinci şans istemek için başvuru yaptığı Bir Şansım Olsa programı her Cumartesi günü Star TV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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