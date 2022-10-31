03 Medya tarafından "New Amsterdam" dizisinden uyarlanan Hayat Bugün'e 2 yeni oyuncu katılıyor. Yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin yaptığı, başrol kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı dizi, her hafta Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. HAYAT BUGÜN'E İKİ YENİ İSİM Dizinin bu hafta ekrana gelecek üçüncü bölümünde, hastanenin dekanı Kemal Kuyucu olarak Hamdi Alkan ve işleri zora sokan hasta yakını rolü ile Açelya Akkoyun konuk olacak.
Dizi
31 Ekim 2022 - 11:23
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün'ün kadrosuna iki sürpriz isim katılıyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Hamdi Alkan ve başarılı oyuncu Açelya Akkoyun yeni projede buluştu. İşte detaylar...
Dizi
31 Ekim 2022 - 11:23
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