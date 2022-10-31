Dizi
31 Ekim 2022 - 11:23

Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor

Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün'ün kadrosuna iki sürpriz isim katılıyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Hamdi Alkan ve başarılı oyuncu Açelya Akkoyun yeni projede buluştu. İşte detaylar...

Dizi
31 Ekim 2022 - 11:23
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Show TV'nin yeni dizisi Hayat Bugün iki usta ismi buluşturdu! Hamdi Alkan ve Açelya Akkoyun Hayat Bugün dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor
03 Medya tarafından "New Amsterdam" dizisinden uyarlanan Hayat Bugün'e 2 yeni oyuncu katılıyor.

Yönetmenliğini Çiğdem Bozali'nin yaptığı, başrol kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı dizi, her hafta Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

 hayat bugün dizisi

HAYAT BUGÜN'E İKİ YENİ İSİM

Dizinin bu hafta ekrana gelecek üçüncü bölümünde, hastanenin dekanı Kemal Kuyucu olarak Hamdi Alkan ve işleri zora sokan hasta yakını rolü ile Açelya Akkoyun konuk olacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?
Kuruluş Osman Aktemur öldü mü, diziden ayrılacak mı? Aktemur gerçek tarihte nasıl öldü, ne zaman öldü? Taha Baran Özbek diziden ayrılacak mı?
Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama, konusu ne?
Kızılcık Şerbeti oyuncuları kimler, hangi diziden uyarlama, konusu ne?
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Sezona büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı! Kanalın dizileri bir bir bitiyor
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Yalı Çapkını'nın gıcık yengesi İfakat'ın hikayesi meğer bambaşkaymış! Yazarı anlattı
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Kraliçe Elizabeth’in ölümü sonrasında 'The Crown' izlenmelerinde artış yaşandı
Son Haberler
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi!
Zeynep Şenpınar'ı katleden Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde kendisini...
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden uyarı
Bunu yapanlara 2 hafta sınır! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler 10 bin TL'nin üzerine çıktı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den asgari ücret açıklaması! Tahminler...
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Camı pencereyi hemen kapatın! Meteoroloji uyardı: 9 ile çamur yağacak
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi: Yılbaşından önce 10.000 TL ödeniyor
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklilerine 17.00’a kadar süre verildi:...
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tebrik mesajı gecikmedi! Kılıçdaroğlu,...
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Memur mesai ücretleri belli oldu! Mesai ücretlerine yüzde 100 zam yapıldı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme! Molotof kokteyli atarak kaçan saldırgan yakalandı
Çerkeş CHP İlçe Başkanlığı'na yapılan saldırıda yeni gelişme!...
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine başvurular bugün sona eriyor!
TOKİ başvurusu yapmayanlar dikkat! 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesine...
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden nasıl alınır, nasıl çıkartılır? Aşı kartı hakkında detaylı bilgiler
Aşı kartı nedir, ne demektir, ne işe yarar? Aşı takip kartı nereden...
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi ağlattı! Veda eden isimin açıklaması şaşırttı
Masterchef'ten bu hafta kim elendi? Masterchef'ten elenen isim herkesi...
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
Elon Musk'tan yeni Twitter hamlesi: Parayı veren mavi tiki alır!
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı dünyaya doğru geliyor
NASA’dan korkutan açıklama! Gökdelen büyüklüğündeki göktaşı...
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana, Konya illerinin kura sonuç ekranı
Son dakika: TOKİ kura sonuçları açıklandı! Hatay, Mersin, Adana,...
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!
Buğday fiyatları fırladı: Ekmeğe zam kapıda!