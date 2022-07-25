MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 12:39

Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!

Hem güzelliği hem de şarkıları ile yıllardır sahnelerin aranılan isimlerinden birisi olan Sibel Can, aşk ve özel hayatıyla da sürekli gündemde yer alıyor. Son olarak adı Emir Sarıgül ile anılan Sibel Can'ın sosyal medya hesapları da yakından takip ediliyor. Son paylaştığı siyah mayolu pozuyla konuşan Sibel Can, hayranlarını kendisine yine hayran bırakmayı çok iyi başardı.

MAGAZİN
25 Temmuz 2022 - 12:39
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Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!


Ünlü şarkıcı Sibel Can, yaz aylarının girmesiyle birlikte tatil moduna girdi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Sibel Can, tatil anılarını da takipçileriyle paylaşarak onlarla iletişimi koparmadan devam ettiriyor.

Sibel Can'ın siyah mayolu pozu



Güzelliği ve şarkıları kadar aşk hayatıyla da göz önünde olan Sibel Can, Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin en çok konuşulanların arasında yer alıyordu. Şu sıralar uzatmalı aşkı Emir Sarıgül ile yaz tatilinin keyfini süren Sibel Can, kameralara yakalanmaktan da bir türlü kurtulamıyor.

Sibel Can'ın siyah mayolu pozu

Sibel Can'ın siyah mayolu pozu ortalığı yaktı geçti!

Daha önce spiker Buket Aydın ile birlikte olan Emir Sarıgül, bir dönem Sibel Can ile Buket Aydın arasında mekik dokuması sonrası aşkın galibi Sibel Can olmuştu. Aylar sonra Bodrum Torba'da görüntü veren Sibel Can ile Emir Sarıgül aşkı hakkında sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı bu haberlerin gölgesinde nispet niteliği taşıyan bir paylaşımda bulundu.

Sibel Can'ın siyah mayolu pozu

51 yaşındaki ünlü şarkıcı Sibel Can havuz kenarında paylaştığı siyah mayolu pozuyla hayranlarını kendisine bir kez daha aşık etti. Paylaşım kısa sürede beğeni rekoru kırarken ünlü sanatçı takipçilerinden binlerce güzel yorum aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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