Sibel Can kaç yaşında? Sibel Can nereli? Sibel Can kaç kez evlendi? Sibel Can ile ilgili merak edilenler

Sibel Can







Yıllardır milyonlarca insan tarafından sevilerek takip edilen ünlü müzisyen ve oyuncu Sibel Can ile ilgili sevenlerinin araştırmaları devam ediyor. Sibel Can kaç yaşındadır? Sibel Can kaç albüm yapmıştır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul Fatih'te dünyaya gözlerini açmıştır. Emine Gül Sezer Cangüre ve Engin Cangüre'nin ilk çocuğudur. Annesi Bursalı, babası Yugoslav göçmenidir. Gerçek ismi Sibel Cangüre'dir. Sibel Can ilkokul mezunudur. Babası da kendisi gibi müzisyendir.Müzikle 13 yaşında tanışıp babasıyla beraber Viyana, Almanya, Hollanda ve İsrail'de şarkı söylemiştir. Türkiye'ye döndükten sonra yaşı büyütülerek Halikarnas Gazinosu'nda şarkı söylemeye başlamıştır. Galata Kulesi, Astorya ve Maksim Gazinosu'nda sahne almıştır. Fahrettin Arslan sayesinde yaşı 6 yaş büyütülerek Maksim Gazinosu'nda çalışmaya devam etmiştir. Üç sene dans eden Sibel Can, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve Neşe Karaböcek'in kadrosuna girdi ve 17 yaşında assolist oldu. 1987 senesinde satış rekorları kıran albümü Günah Bize'yi çıkardı. 1995 senesinde Raks Müzik'e geçen Sibel Can'ın "Şarkılarda Senden Yana" albümü çok dikkat çekti. Özellikle "Deli Yüreğim" ve "Dedikodu" şarkılarıyla ses getiren Sibel Can'ın yükselişi "Padişah" albümüyle oldu. 2000 senesinde "İşte Türk Sanat Müziği, İşte Sibel Can" adlı albümünü, 2007 senesinde ise "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bunun yanında 2011 senesinde Hançer şarkısı çok sevildi. 2012 senesinde Meşk albümünü, 2014 senesinde Galata albümünü, 2016 senesinde de Arabesque albümünü çıkartmış ve Burhan Bayar'ın "Seninle İlk Defa", "Hasret Rüzgarları", "Sevmek" şarkılarını seslendirmiş ve kendisini keşfeden Orhan Gencebay sayesinde arabesk müziği çok sevdiğini söylemiştir. Sibel Can aynı zamanda Eypio ve Burak King'le düet yaparak ilk defa rap dünyasına adım atmıştır. O Ses Türkiye jüriliği de yapmıştır ve 2016 senesinde Altın Kelebek Ödül Töreninde yılın en iyi arabesk-fantezi müzik sanatçısı ödülüne layık görülmüştür.Ünlü sanatçı sosyal medya hesabında 2.9 milyon takipçiye hitap etmektedir ve sosyal medya hesabı "@sibelcan" olarak bulunabilir.28 Eylül 1988 yılında Hakan Ural ile ilk evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olmuştur. Hakan Ural ile olan evliliği 17 Şubat 1999 tarihinde bitmiştir.2000 senesinde Sulhi Aksüt ile dünya evine girmiştir. Oğlu Emir bu evlilikten dünyaya gelmiştir. Eylül 2010 senesinde Aksüt ile boşanmışlardır.Sibel Can'ın birçok albümü bulunmaktadır. Bunlar; 1987 Günah Bİze, 1988 Bulursun Beni, 1989 Rüyalarda Buluşuruz, 1990 Hasretim, 1991 Bir Güneş Batışında, 1992 Seni Sevmek, 1993 Hayat Devam Ediyor, 1994 Hatırasıdır, 1995 Şarkılar da Senden Yana, 1997 Bu Devirde, 1999 Daha Yolun Başındayım, 2000 Sibel Can Şarkıları, 2000 İşte Türk Sanat Müziği İşte Sibel Can, 2001 Canım Benim, 2003 Sen Benimsin, 2005 Özledin Mi?, 2007 Akşam Sefası, 2009 Benim Adım Aşk, 2011 Seyyah, 2012 Meşk, 2014 Galata, 2016 Arabesque.Sibel Can'ın şarkılarının yanı sıra birçok film ve dizileri de mevcuttur. Bunlar; 2006 Ah İstanbul, 2005 Saklambaç, 2002 Papatya ile Karabiber, 2002 Berivan, 1999 Bize Ne Oldu, 1998 Sibel, 1997 Gülüm, 1996 Kaldırım Çiçeği.