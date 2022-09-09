MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:16

Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi

Güzelliği ile konuşulan Sibel Can öncelerinde fotoğraflarına photoshop yaptığı iddiaları gündeme gelirken bir kez daha adı photoshop ile anıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulunan Sibel Can'ın farklı biri gibi göründüğü fotoğrafları magazin gündemini salladı. İşte, shoptan başka bir hale bürünün Sibel Can'ın o paylaşımları haberimizde yer almaktadır

MAGAZİN
09 Eylül 2022 - 14:16
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Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi


Sibel Can'ın tanıyanların bildiği gibi her zaman balık etli bir kadın olarak sahnelerde yer alan şarkıcı güzelliği, zarifliği ve sesi ile beğenileri toplamaktadır. Fakat sosyal medya da fotoğraflar üzerine yapılan photoshoplardan sonra farklı biri gibi görünen Sibel Can'ın başka birine dönüştüğüne dair yorumlar yapılmaktadır. Resmen kendini iki beden ince gösteren Can'ın o paylaşımları çok konuşuldu. İşte, Sibel Can'ın photoshop yaptığı fotoğrafları...

Geçtiğimiz günlerde photoshop yaptığı için eleştirilen Sibel Can yine yaptığı paylaşım ile kendini incelttiği görülmektedir. En son sahne aldığı mor elbisesi ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Sibel Can'ın farklı görünmesi dillerden düşmedi. Neredeyse kendini iki beden ince gösteren Can'ın yaptığı photoshop kendini ele verdi.



Sibel Can'ı photoshoplu fotoğrafları

Photoshop kullanan diğer ünlüler ise Deniz Seki ve Seda Sayan'da bu konudan dolayı sıkça gündeme gelmektedir.

Sibel Can'ın oğlu da artık magazinde!

Sibel Can'ın Sulhi Aksüt ile evlilikten olan 22 yaşındaki Emir Aksüt, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı çapkınlık ile adı anılırken artık magazin gündeminde yer almaya başladı. Sibel Can'ın küçük oğlu Aksüt, abisi ve ablası ile olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Emir Aksüt son dönemlerde sevgililerinin farklılığı ile anılırken genç isim yeni sevgilisi ile tura çıkarken basına yakalanması sonucunda panikledi. Emir Aksüt, sevgilisine "Başını eğ, çekmesinler" diye talimat vermiş; kız arkadaşı da yüzünü göstermemek için yere eğilmişti.

Sibel Can'ın küçük oğlu

Emir Aksüt

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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