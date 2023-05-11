MAGAZİN
11 Mayıs 2023 - 23:21

Sibel Kekilli'yi gören bir daha baktı! Son haliyle herkesin nefesini kesti..

ilk olarak Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" adlı filmiyle tanınan oyuncu Sibel Kekilli, daha sonrasında yer aldığı bir çok proje ile başarısına başarı kattı. Türkiye'deki takipçileri ile pek anlaşamayan Kekilli, daha fazla çirkin yorum okumamak için sosyal medya hesaplarının yorumlarını Türk takipçilerine kapatmıştı. Sibel Kekilli, son olarak Karanlık Gece adlı filmde rol alırken güzelliği ve formuyla hayranlık uyandırdı.

MAGAZİN
11 Mayıs 2023 - 23:21
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Sibel Kekilli'yi gören bir daha baktı! Son haliyle herkesin nefesini kesti..


Fatih Akın, "Duvara Karşı" adlı filmi için oyuncu kadrosunu seçerken sokakta alışveriş yaptığı sırada fark edilen Sibel Kekilli, filmin kadrosuna dahil edildi. Burada gösterdiği üstün performansını daha sonrasında rol aldığı başka projelerde de gösteren güzel oyuncu ününe ün katarak yoluna devam etti.

Sibel Kekilli

SON HALİ NEFESLERİ KESTİ



Yıllar önce bir yetişkin filmindeki rolü nedeniyle kötü niyetli yorumlar alan güzel oyuncu, bu nedenle Instagram hesabının yorumlarını Türk takipçilerine kapalı hale getirmişti. Sevilen dizi Game of Thrones'da "Shae" karakterine hayat veren Sibel Kekilli, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekti.

Sibel Kekilli

Son olarak Karanlık Gece filminde Berkay Ateş ve Pınar Deniz ile birlikte rol alan fakat ekipteki sorunlar nedeniyle galaya gelmek istemeyen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Sibel Kekilli'yi görenler bir daha dönüp bakarken, son hali "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarıyla doldu taştı..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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