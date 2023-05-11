Sibel Kekilli'yi gören bir daha baktı! Son haliyle herkesin nefesini kesti..







SON HALİ NEFESLERİ KESTİ







Fatih Akın, "Duvara Karşı" adlı filmi için oyuncu kadrosunu seçerken sokakta alışveriş yaptığı sırada fark edilen Sibel Kekilli, filmin kadrosuna dahil edildi. Burada gösterdiği üstün performansını daha sonrasında rol aldığı başka projelerde de gösteren güzel oyuncu ününe ün katarak yoluna devam etti.Yıllar önce bir yetişkin filmindeki rolü nedeniyle kötü niyetli yorumlar alan güzel oyuncu, bu nedenle Instagram hesabının yorumlarını Türk takipçilerine kapalı hale getirmişti. Sevilen dizi Game of Thrones'da "Shae" karakterine hayat veren Sibel Kekilli, başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekti.Son olarak Karanlık Gece filminde Berkay Ateş ve Pınar Deniz ile birlikte rol alan fakat ekipteki sorunlar nedeniyle galaya gelmek istemeyen oyuncunun son görüntüleri ortaya çıktı. Sibel Kekilli'yi görenler bir daha dönüp bakarken, son hali "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumlarıyla doldu taştı..