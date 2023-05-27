MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 11:43

Sibel Kobal paylaştı sosyal medya birbirine girdi! Sarışın güzel iltifat yağmuruna tutuldu! 'Güneşten güzelsin'

Oyuncu Sinem Kobal, hayranlarına sevindirici bir haber vererek televizyon ekranlarına geri dönüş yapacağını duyurmuştu. Mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte iki kız çocuğuna sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Son zamanlarda bir dergi için çekilen pozları ardı ardına paylaşan Sinem Kobal, uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçmenin heyecanını yaşıyor. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı pozlarla takipçilerini memnun eden güzel oyuncu, son paylaşımında dikkatleri üzerine çekti. İşte ayrıntılar...

MAGAZİN
27 Mayıs 2023 - 11:43
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Sibel Kobal paylaştı sosyal medya birbirine girdi! Sarışın güzel iltifat yağmuruna tutuldu! 'Güneşten güzelsin'


Ünlü oyuncu Sinem Kobal, derginin kapağında yer aldığı röportajında "Kızlarım her geçen gün beni değiştiriyor" ifadesini kullanarak hayranlarına yeni proje müjdesi vermişti. Anneliği büyük bir sevgiyle kucaklayan Sinem Kobal, çimler üzerinde verdiği pozlarla televizyon ekranlarına geri dönmeye hazır olduğunu açıkça gösterdi. Son zamanlarda sık sık paylaşımlar yaparak takipçilerini memnun eden güzel oyuncunun en son paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o paylaşım...

SİNEM KOBAL'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

SİNEM KOBAL

Son dönemde bir derginin kapak pozunu veren Sinem Kobal, kırmızı tulumuyla çimenlerin üzerinde poz vererek, "Dönüşüm harika olacak" mesajını verdi.



İki çocuk annesi olan Sinem Kobal, fit görüntüsüyle övgüleri üzerine toplamış, kırmızı tulumlu pozlarına alev emojileri yağdı.

Sinem Kobal, sosyal medyada ardı ardına paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Uzun bir aradan sonra objektif karşısına geçen Sinem Kobal, pozlarını paylaşmaktan kendini alamıyor. Beyaz kıyafetiyle adeta bir kuğu gibi görünen güzel anne Sinem Kobal, takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

SİNEM KOBAL

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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