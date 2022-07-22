Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında? Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'in mesleği ne? Sibel Ülker'in hayatı ve biyografisi..

Sibel Ülker kimdir, kaç yaşında?





Kutsi kimdir?





Geçtiğimiz yıl sürpriz bir kararla ünlü oyuncu ve şarkıcı Kutsi ile nikah masasına oturan Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda eşinde psikolojik şiddet gördüğünü açıkladı. Bir süredir ayrılacakları ile ilgili iddialar ile ilgili gündemde olan Sibel Ülker, şimdi de şiddet olayına ilişkin iddialarla gündeme geldi.İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Ülker 42 yaşında olduğu biliniyor. TV ekranlarında yayınlanan 'Benim Adım Melek' isimli dizide oynayan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi olan Sibel Ülker'in hayatı ile ilgili henüz detaylı bilgi pek bulunmuyor.Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan, olan Kutsi 16 Mart 1973'de Malatya'da dünyaya geldi. 47 yalında olan oyuncu ve şarkıcı Kutsi, adını ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Yakın çevresi sesinin çok güzel olduğunu söylemesi üzerine radikal bir karar almış ve mimarlık eğitimini yarıda bırakarak şan dersleri almıştır. 2000'li yılların başında piyasaya çıkan ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kameraların karşısına ise ilk kez 'Doktorlar' adlı dizide hayat verdiği Levent karakteri ile geçmiştir. Daha sonra "Kahramanlar", "Huzur Sokağı", "Zilin Sesi"," Beyaz Yalan" ve "Kalbimdeki Deniz" adındaki yapımlarda rol alan Kutsi son olarak Benim Adım Melek isimli dizide Halil karakterini üstlenmiştir.