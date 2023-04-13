GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:50

Siber dolandırıcıları 'Kalkan' operasyonuyla yakalandı: 20 hacker gözaltında!

Diyarbakır merkez olmak üzere 11 ilde düzenlenen operasyonda, sahte e-postalar kullanarak vatandaşların bilgilerine el koyarak dolandırıcılara satan 20 kişi tutuklandı.

GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:50
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Siber dolandırıcıları 'Kalkan' operasyonuyla yakalandı: 20 hacker gözaltında!


İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suç ekibi, bir şirketin sistemlerinde yakın zamanda bir veri ihlali olduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti. Ekip, "derin web" ortamına sanal bir izinsiz giriş sırasında 20 bilgisayar korsanı buldu.

Diyarbakır merkez olmak üzere 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı tutuklandı. İlgili adreslerde gerçekleştirilen aramalarda cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Diğer eyaletlerde tutuklanan zanlılar uçakla Diyarbakır'a götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.



Siber dolandırıcıları 'Kalkan' operasyonuyla yakalandı

HACKER'LAR BÜYÜK İSİMLERİ HEDEF ALMIŞLAR

Polis kaynakları, zanlıların geniş yetkileri olan üst düzey yetkilileri hedef alarak gönderdikleri sahte e-postalara tıklayan kişilerin şifrelerine, Vatandaşların el koyup satacağı kişilerin kimlik ve adreslerine el koyduğunu, kredi kartı bilgilerini ele geçirdiğini bildirdi.

Sanıklar tarafından kurulan yasa dışı bir platforma herkesin üye olamayacağına, üye olabilmek için "içeriden" yönlendirilmesi gerektiğine ve işledikleri suçları ihbar edip birbirleriyle paylaşmaları gerektiğine dikkat çekildi. Platformda, zanlıların siber polise yakalanmamak için ne yapmaları gerektiğini birbirleriyle tartışması da dikkat çekti.

Ayrıca örgütün elebaşı olduğu iddia edilen kişinin bir başka suça karıştığı ve halen tutuklu olduğu, tutuklananlar arasında örgüte üye diğer yöneticilerinin de olduğu ve örgüt yöneticisinin varsayımsal bir kişi olduğu, birbirlerini sadece isim olarak tanıdıkları ortaya çıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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