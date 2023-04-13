İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suç ekibi, bir şirketin sistemlerinde yakın zamanda bir veri ihlali olduğunu bildirmesinin ardından harekete geçti. Ekip, "derin web" ortamına sanal bir izinsiz giriş sırasında 20 bilgisayar korsanı buldu. Diyarbakır merkez olmak üzere 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı tutuklandı. İlgili adreslerde gerçekleştirilen aramalarda cep telefonları ve bilgisayarlar ele geçirildi. Diğer eyaletlerde tutuklanan zanlılar uçakla Diyarbakır'a götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:50
Siber dolandırıcıları 'Kalkan' operasyonuyla yakalandı: 20 hacker gözaltında!
Diyarbakır merkez olmak üzere 11 ilde düzenlenen operasyonda, sahte e-postalar kullanarak vatandaşların bilgilerine el koyarak dolandırıcılara satan 20 kişi tutuklandı.
GÜNDEM
13 Nisan 2023 - 12:50