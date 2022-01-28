TEKNOLOJİ
28 Ocak 2022 - 01:36

Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!

Domino's Pizza yetkilileri şirketin bir siber saldırıya uğradığını duyurdu ve kullanıcılarına şifrelerini değiştirmeleri gerektiğini içeren bir uyarı maili gönderdi.

TEKNOLOJİ
28 Ocak 2022 - 01:36
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Siber saldırıya uğrayan Domino's Pizza'dan müşterilerine şifre uyarısı!
Daha önceden Yemeksepeti.com'un yaşadığı Siber saldırı olayı Domino's Pizza da yaşadı. Şirketin kullanıcı bilgilerinin çalındığı tespit edilmesi sonrası şirket yetkililer kullanıcılarına acil koduyla bir mail gönderdi. Gönderilen mailde ise kullanıcıların şifrelerini değiştirilmeleri gerektiği uyarısı yapıldı. 








Dünyanın en büyük pazar payına sahip pizza dağıtım şirketlerinden biri olan Domino’s Pizza'nın siber saldırıya uğradığını açıklamasında müşterilere ait ad, soyad, iletişim bilgileri ve müşteri numaralarının kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ele geçirildiği belirtildi. Müşterilerine acil koduyla mail gönderen şirket, bilinmeyen adresler üzerinden gelen e-postalarda bulunan linklere tıklanmaması gerektiği belirtilirken 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı yapıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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