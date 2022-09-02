Siber saldırıya uğrayan PTT'de 38 bin kişisel kayıt etkilendi







"KVKK'dan siber saldırı açıklaması"







Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) tarafından yapılan bir açıklamada, Posta ve Telgraf Teşkilatı'na (PTT) bağlı biriktirme ve yardım sandığı içerisinde veri ihlalinin yapıldığı bildirildi. KVKK'dan yapılan yazılı açıklamada PTT'nin 29-30 Ağustos günlerinde siber saldırıya uğradığı ve bu saldırının hemen ardından ise PTT'de çalışanların gizli kimlik bilgileri alındı. Siber saldırıda yaklaşık 38 bin kişinin kişisel kayıtları ele geçirilirken aynı zamanda 3.2 gb veri taban yedeğinin de ele geçirildiği belirtildi.KVKK'dan yapılan yazılı açıklamada 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihlerinde PTT'ye karşı düzenlenen siber saldırı sonrasında ihlalin 30.08.2022'de tespitinin yapıldığı İhlal nedeniyle de kişisel veriler ile birlikte kimlik ve üyelik işlemleri ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği bildirildi.