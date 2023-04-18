GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:04

SİBERAY'dan bayramda dijital platformlardan araç kiralamak isteyenlere 'Dikkat Edin' uyarısı!

Bayram öncesi araç kiralamak isteyen vatandaşlara altın değerinde bir tavsiye verildi. Siber Suçlarla Mücadele (SİBERAY), araç kiralarken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda vatandaşları uyarı mesajı yayınladı.

GÜNDEM
18 Nisan 2023 - 13:04
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SİBERAY'dan bayramda dijital platformlardan araç kiralamak isteyenlere 'Dikkat Edin' uyarısı!
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram öncesi Cumhurbaşkanlığı'na bağlı SİBER Suçlarla Mücadele Başkanlığı (SİBERAY) tarafından araç kiralarken dikkat edilmesi gerekli olan hususlar konusunda vatandaşlara bir uyarı mesajı yayınlandı.

SİBERAY'dan bayramda dijital platformlardan araç kiralamak isteyenlere 'Dikkat Edin' uyarısı



SİBERAY'dan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların tatil sezonunda araç kiralarken nelere dikkat etmesi gerektiği sıralandı. Aşağıdaki ifade araç kiralamanın yapıldığı yerin güvenilirliğinin önemini vurgulamak için kullanılmıştır:

"Kiralayacağınız sitenin URL'sinde https:// protokolünün olup olmadığını mutlaka kontrol edin, bu sitenin güvenli olduğunu belirler.

- Bir web sitesinin arama motorundaki sonuçlarda üst sıralarda yer almasının o sitenin güvenilir bir site olduğu anlamına gelmediğini unutmayın.

- Ödemelerinizi kişisel bir hesaba değil, bir şirkete veya işletme hesabına önceliklendirin.

- Düşük ücretlere dikkat edin.

- Şüpheniz varsa, fiziksel olarak göremediğiniz araçlara ödeme/ön ödeme yapmamaya dikkat edin."

SİBERAY'dan bayramda dijital platformlardan araç kiralamak isteyenlere 'Dikkat Edin' uyarısı

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