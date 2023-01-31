Sıcak bir kış için faturalar devletten! Elektrik, doğalgaz faturası fazla gelene 2500 TL yardım yapılacak!

Hükümet, kış ayının gelmesiyle birlikte peteklerin açılması ve faturaların kabarması karşısında, milyonlarca kişiye 2.500 TL'ye kadar destek ödemesi yapabilmek için E-Devlet'ten başvurular almaya başladı.
HÜKÜMETİN KIŞ İÇİN YENİ DESTEK PAKETİ: DOĞALGAZ DESTEK ÖDEMELERİ VE DETAYLARI
Kış ayının gelmesiyle birlikte petekler açıldı ve vatandaşların faturaları artış göstermeye başladı. Ancak ödeme güçlüğü çeken milyonlarca kişiye müjdeli haber
geldi.
DESTEK PAKETLERİ BİRER BİRER AÇIKLANIYOR
Yeni yılda birçok destek paketi açıklayan hükümet, Doğal Gaz Yardım Ödemeleri adlı yeni bir programı duyurdu. Bu program kapsamında, herkes E-Devlet üzerinden başvuru yaparak 2.500 TL alabilir. Başvuru sırasında belirli gelir ya da şart yok, ancak başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilmesi ve doğalgaz bulunan bir ilçe veya ilde ikamet etmesi gerekmektedir. Program Eylül ayında başlayacak ve Mart ayı sonuna kadar sürecektir. Ödemeler kimliğinizle PTT'de alınabilir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN PTT'Yİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ
Hükümet "Doğal Gaz Yardım Ödemeleri" adlı yeni bir program açıkladı. Ödemeler PTT'ye kimlikle gidilerek alınabilecek ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Herhangi bir gelir veya başvuru şartı olmaksızın her başvuru sahibine 2.500 TL verilecek olan program Eylül ayından Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Programdan yararlanabilmek için başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması, E-Devlet'e erişiminin olması ve doğalgaz bulunan bir ilçe veya ilde ikamet etmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi herhangi bir PTT şubesinden veya E-Devlet üzerinden alınabilir. Ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarına (Ev Sahibi Müşteri Grubu ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) yatırılacak ve 900 TL ile 2.500 TL arasında değişecektir. Bu destek paketiyle vatandaşların rahat bir kış geçirmesi hedeflenirken, programın vatandaşların üzerindeki yükü azaltması ve kış mevsimini bütçe açısından daha ekonomik hale getirmesi bekleniyor.