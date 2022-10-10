Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam edecek! Meteoroloji ve uzmanlardan güncel tahminler..







BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?











KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar genellikle doğu kesiminde biraz daha azalacak. Hafta başından itibaren genellikle mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklılarının yağış alan yerlerde azalacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana kıyı kesimleri parçalı veya parçalı bulutlu olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile birlikte Trabzon'un doğu kesimleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarların çoğunlukla kuzey ve kuzeybatıdan, ülkenin güney ve doğusunda biraz güneyli, kuzey ve doğuda güneyden orta kuvvette (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.Yetkililerden edinilen son verilerde sağanak yağışların genellikle Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt'un aynı sıra Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari'de görüleceği görülüyor. Tahminlerde ayrıca sağanak yağışlarınSiirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde görülmesinin beklenildiği belirtiliyor. Uzmanlar sel, yıldırım düşmesi, toprak kayması, ulaşım kesintileri gibi olumsuz olaylara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.