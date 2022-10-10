GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 10:14

Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam edecek! Meteoroloji ve uzmanlardan güncel tahminler..

Vatandaşlar yeni haftada havanın nasıl olacağı konusunu merak ediyorlar. Sonbahar kendisini tam anlamıyla hisettirirken havalar yavaş yavaş soğuyor. Sıcaklık genel olarak düştü ve bazı bölgelerde sağanak yağış tahminleri yapılıyor. Meteoroloji yetkilileri günlük hava tahminlerini yayınlarken uzmanla güncel hava durumu hakkında bilgiler vererek uyarılarda bulunuyorlar. Peki, bugün, yarın ve gelecek hafta hava nasıl olacak? En çok yağış alan ilimiz hangisidir? İşte güncel hava durumu...

GÜNDEM
10 Ekim 2022 - 10:14
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Sıcaklıklar düşecek ve çok şiddetli yağışlar günlerce devam edecek! Meteoroloji ve uzmanlardan güncel tahminler..


Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar genellikle doğu kesiminde biraz daha azalacak. Hafta başından itibaren genellikle mevsim normallerinin altında seyredecek olan hava sıcaklılarının yağış alan yerlerde azalacağı tahmin ediliyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Adana kıyı kesimleri parçalı veya parçalı bulutlu olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyılarında, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile birlikte Trabzon'un doğu kesimleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarların çoğunlukla kuzey ve kuzeybatıdan, ülkenin güney ve doğusunda biraz güneyli, kuzey ve doğuda güneyden orta kuvvette (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI!

Yetkililerden edinilen son verilerde sağanak yağışların genellikle Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt'un aynı sıra Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari'de görüleceği görülüyor. Tahminlerde ayrıca sağanak yağışlarınSiirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde görülmesinin beklenildiği belirtiliyor. Uzmanlar sel, yıldırım düşmesi, toprak kayması, ulaşım kesintileri gibi olumsuz olaylara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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