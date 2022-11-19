Finans
19 Kasım 2022 - 10:07

Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?

Sicil affı konusu birçok vatandaşın dikkatinde yer alıyor. Kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle sicili bozulan pek çok kişi dört gözle af çıkmasını bekliyor.Sicil affından kimlerin yararlanabileceği ve ne zaman çıkacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte sicil affı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Finans
19 Kasım 2022 - 10:07
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Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?


Sicil affı TBMM gündeminde yer alan konular arasında göze çarpıyor. Birçok kişinin merakla beklediği sicil affı hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sicil affından kimlerin yararlanabileceği merak edilirken ne zaman çıkacağı da araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte sicil affı hakkında merak edilen tüm detaylar…

SİCİL AFFI ÇIKTI MI?

Sicil affı konusunda son durumun ne olduğu araştırılmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda sicil affı konusunda gelinen son nokta şu şekildedir:



Kişi ya da şirket borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen vatandaşların yapılandırmadan yararlanacağı ifade edildi. Bu kapsamda ödeme yapan vatandaşların Bankalar Birliği Risk Merkezi'nde bulunan kayıtları silinecektir.

Sicil Affı

SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sicil affını gündeme gelmesi ile birlikte yaklaşık 10 milyon kişinin de borcunun silineceği ifade edildi. Teklif kapsamında sicil affından yararlanacak olan kişilerin anapara ve taksit ödeme tarihlerinin 1 Ekim'den önce olması gerekiyor.

SİCİL AFFI NEDİR?

Kredi yada kredi kartı borcu bulunan kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet gibi borçlarının ödemesini yapmayan veya geciktiren kişilere uygulanan affa sicil affı adı veriliyor.

para ödemesi

KYK BORÇLARI DA SİLİNECEK

Öğrenim kredisi alan öğrenciler içinde yeni bir düzenleme yapıldı. Öğrenim kredisi kapsamında ödenen faiz tutarları artık öğrencilerden alınmayacak. Kişiler sadece anapara tutarında ödeme yapacaklar.

Öğretim kurumundan mezun olan ya da sağlık sebepleri dışında Kendi isteği ile Okulu bırakan, farklı sebeplerden dolayı kurumdan çıkarılan öğrenciler belirlenen tarihten 2 yıl sonra kredilerini ödemeye başlamaktadır. Ödemeler aylık olarak yapılır.

Borçlu olan kişinin erteleme talebinde bulunması ile borçlu olan kişinin çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan belge alması gerekiyor. Bu kapsamda ödemeler için ilk yıl herhangi bir ilave ücret istenmez kendi sonraki yıllarda her yıl için verilen miktar üzerine yüzde on ilave edilerek hesaplama yapılır. Tüketici fiyat endeksi oranında yapılan artırımlar için en fazla 3 yıl erteleme yapılabilecek

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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