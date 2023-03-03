Sicili bozuk olup, kara listede olan vatandaşlara müjde! Nakit ihtiyacı olanlar acele etsin! O Bankalar tam 100 Bin TL verecek

Nakit ihtiyacını karşılamak isteyen ancak kara listeye giren müşteriler için bankaların düzenlediği kredi kampanyalarının şartları belli oldu. Peki kimler başvuru yapabilecek? Hangi tutarda kredi verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KARA LİSTEDE OLAN VATANDAŞLARA MÜJDEBankaların müşterisi olan ancak bazı borçları sebebiyle gecikmeye giren, borçlarını ödemeyen vatandaşlar bankalar tarafından takibe girerek kara listeye giriyor. Kara listeye giren vatandaşlar nakit ihtiyaçları olsa ya da borçlarını kapatmak istese bile bankalardan kredi çekemiyor. Bu tür vatandaşların kredi çekerek borçlarını kapatabilmesi için bankalar tarafından düşük faiz oranlarıyla kredi kampanyaları düzenleniyor. Kara listede olan müşteriler için bazı bankaların düzenlediği kredi kampanyaları 12 ay ile taksitlendirme yapabiliyor.
Aktif Bank tarafından kara listeye giren vatandaşlar için verilecek krediye başvuru yapmak için 3050 numarasın KREDİ yazarak mesaj göndermek gerekiyor. Kara listeye giren vatandaşlar için Aktif Bank uygun faizli ve uygun ödeme planlı kredi imkanı sunuyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi çekebiliyor. Aynı zamanda Fibabank, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk, Akbank, QNB Finansbank gibi çeşitli bankalar da kara listeye giren vatandaşlara 36 ay vadeli ve 100 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Geçmişten gelen borçları sebebiyle sicili bozulan vatandaşlar için 100 bin TL'ye kadar sunulan kredi kampanyası için başvuru yapılacak bankanın şubesine giderek başvuru oluşturmak gerekiyor.