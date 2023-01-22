Kredi
22 Ocak 2023 - 13:28

Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyene 100 Bin TL 'ye kadar kredi desteği! Kredi puanına bakmadan kredi veren bankalar açıklandı! Hemen başvurun nakit hesabınıza geçsin

Birçok banka kredi yardım paketleri oluşturmakta ve kredi paketlerini çeşitli koşullar altında vatandaşlara sunmaktadırlar. Bu koşullardan bir tanesi de sicil koşuludur. Daha önce bankalar tarafından kara listeye alınan vatandaşlara kredi vermekte zorlanan bir bankadan yeni bir karar geldi. Detaylar haberimizde..

Kredi
22 Ocak 2023 - 13:28
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Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyene 100 Bin TL 'ye kadar kredi desteği! Kredi puanına bakmadan kredi veren bankalar açıklandı! Hemen başvurun nakit hesabınıza geçsin


Maddi zorluk yaşayan vatandaşlar, bankalar tarafından hazırlanan kredi paketlerini yakından takip ediyorlar. Edinilen bir bilgiye göre kamu bankaları tarafından yapılan başvuruya istinaden 100.000 TL'ye kadar kredi alabileceğiniz öğrenildi. Ancak kredi notu bankalar tarafından belirlenen şartlar düzeyinde olmayan vatandaşlar bu destekten yararlanamıyor. Bunu engellemek isteyen devlet yeni bir çalışmayla birlikte bozuk sicil kayıt engelini ortadan kaldırdı.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA BANKALARDAN YENİ KREDİ PAKETLERİ

Kredi notu düşük olanlara 100 Bin TL'ye kadar kredi desteği

QNB Finansbank'ın Şubesiz Bankacılık başlığı altında geliştirdiği hizmetlerden bir tanesi olan Enpara ile birlikte kredi notları düşük vatandaşlara yönelik geliştirdiği ihtiyaç kredisi hizmetini hayata geçirdi. Banka vatandaşlara 100 bin TL'ye kadar kredi kullandıracağını açıkladı.



Fibabanka da kredi değerliliğine bakmaksızın ihtiyaç kredisi kullandıracağını da duyurdu. 100 bin TL'ye kadar nakdi yardımda bulunacağını söyledi.

Son dönemde ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle nakite ihtiyaç duyan ancak kredi notunun düşük olması nedeniyle bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmayan vatandaşlara yönelik olarak Aktifbank ile ortaklaşa geliştirilen program NKolay, kredi puanının önemli görülmediği ihtiyaç kredisi hizmetleri geliştirdi. NKolay kapsamında geliştirilen kredisiz ihtiyaç kredisinde vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar nakdi yardım yapılmasına karar verildi.

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Elvan ÇILDIR
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