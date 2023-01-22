Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyene 100 Bin TL 'ye kadar kredi desteği! Kredi puanına bakmadan kredi veren bankalar açıklandı! Hemen başvurun nakit hesabınıza geçsin

Maddi zorluk yaşayan vatandaşlar, bankalar tarafından hazırlanan kredi paketlerini yakından takip ediyorlar. Edinilen bir bilgiye göre kamu bankaları tarafından yapılan başvuruya istinaden 100.000 TL'ye kadar kredi alabileceğiniz öğrenildi. Ancak kredi notu bankalar tarafından belirlenen şartlar düzeyinde olmayan vatandaşlar bu destekten yararlanamıyor. Bunu engellemek isteyen devlet yeni bir çalışmayla birlikte bozuk sicil kayıt engelini ortadan kaldırdı.
KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA BANKALARDAN YENİ KREDİ PAKETLERİ
Fibabanka da kredi değerliliğine bakmaksızın ihtiyaç kredisi kullandıracağını da duyurdu. 100 bin TL'ye kadar nakdi yardımda bulunacağını söyledi. Son dönemde ortaya çıkan ekonomik kriz nedeniyle nakite ihtiyaç duyan ancak kredi notunun düşük olması nedeniyle bankalardan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmayan vatandaşlara yönelik olarak Aktifbank ile ortaklaşa geliştirilen program NKolay, kredi puanının önemli görülmediği ihtiyaç kredisi hizmetleri geliştirdi. NKolay kapsamında geliştirilen kredisiz ihtiyaç kredisinde vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar nakdi yardım yapılmasına karar verildi.