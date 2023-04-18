Sicilya’da deniz üstünde 2 ton kokain!













Balık ağlarıyla bir arada tutulan ve bir izleme cihazıyla donatılmış yaklaşık 70 adet su geçirmez paket bulundu. Polis, nakliyenin piyasa değerinin 400 milyon eurodan fazla olduğunu belirtti.İtalyan polisi, uyuşturucu maddelerin daha sonra geri alınmak üzere bir kargo gemisiyle denize atıldığına inanıyor. Polis, yaklaşık 1.600 tuğladan oluşan uyuşturucu paketlerinin bir donanma gözetleme uçağı tarafından tespit edildiğini söyledi. Sicilya Adası yakınlarında Akdeniz'in ortasına bırakılmış olarak ele geçirilen kokaine Katanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konuldu. Bunun ülkenin şimdiye kadarki en büyük yasa dışı uyuşturucu bulgularından biri olduğu belirtildi.