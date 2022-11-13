MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:52

Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek

Türkiye'nin bir zamanlar yıldız isimleri arasında yer alan Reha Muhtar şimdilerde yaşadığı zor günlerle konuşuluyor. Çocuklarına uyguladığı şiddet haberleriyle gündeme gelen Muhtar, şimdi de açıkladığı vasiyetiyle herkesi şaşırttı. İşte, Reha Muhtar'ın vasiyeti...

MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek


Bir zamanların en gözde gazetecisi olan Reha Muhtar sonradan ortalıktan kaybolmuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan Muhtar geçtiğimiz haftalarda çocuklarına uyguladığı şiddetle gündeme geldi.

OĞLUNUN VELAYETİNİ ALABİLDİ

Eski eşi Deniz Uğur'la velayet mücadelesi veren Reha Muhtar, kızı Mina anneye verilince oğlu Poyraz'ı alabilmişti. Muhtar şimdilerde ise çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıklayarak gündem oldu.



 reha muhtar vasiyeti

O YALIYA KİMSE GİREMEYECEK!

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vasiyetini duyuran Reha Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" sözlerine yer verdi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
İlginizi Çekebilir
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı
Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak
Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu! O tarihte yeniden BluTV'de başlayacak
Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!
Acun Ilıcalı Pascal Nouma dönemini özledim dedi: Survivor 2023 kadrosu belli oldu!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!
Son Haberler
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi,...
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi,...
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi,...
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacak
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin...
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun...
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım...
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve...
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir...
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında?...
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak...
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle