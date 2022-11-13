Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek







OĞLUNUN VELAYETİNİ ALABİLDİ







O YALIYA KİMSE GİREMEYECEK!

Bir zamanların en gözde gazetecisi olan Reha Muhtar sonradan ortalıktan kaybolmuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan Muhtar geçtiğimiz haftalarda çocuklarına uyguladığı şiddetle gündeme geldi.Eski eşi Deniz Uğur'la velayet mücadelesi veren Reha Muhtar, kızı Mina anneye verilince oğlu Poyraz'ı alabilmişti. Muhtar şimdilerde ise çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıklayarak gündem oldu.Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vasiyetini duyuran Reha Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" sözlerine yer verdi.