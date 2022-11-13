Bir zamanların en gözde gazetecisi olan Reha Muhtar sonradan ortalıktan kaybolmuştu. Uzun süre sessizliğini koruyan Muhtar geçtiğimiz haftalarda çocuklarına uyguladığı şiddetle gündeme geldi.
MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:52
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Türkiye'nin bir zamanlar yıldız isimleri arasında yer alan Reha Muhtar şimdilerde yaşadığı zor günlerle konuşuluyor. Çocuklarına uyguladığı şiddet haberleriyle gündeme gelen Muhtar, şimdi de açıkladığı vasiyetiyle herkesi şaşırttı. İşte, Reha Muhtar'ın vasiyeti...
MEDYA
13 Kasım 2022 - 13:52
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