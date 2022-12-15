Side antik kenti su bastı. Ortaya çıkan bilanço ağır oldu

Finike, Kumluca ve Demre ilçelerinde büyük maddi zarara neden olan yağış sonrasında dün Meteoroloji Bölge Müdürlüğü diğer ilçelere yönelikte dikkat bildirimi yayınlamıştı. Uyarlarıda şiddetli yoğun yağış bilgisi olacağı aktarılarak, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar özellikle uyarılmıştı. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü; Manavgat, Serik ve İbradı ilçelerinde her kademedeki okullarda 1 gün eğitime ara verildiğini açıklayarak öncü tedbirleri uygulamış oldu. Şiddetli yağışın yer yer etkili olduğu il de yağışla beraber oluşan su taşkınlarının, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından mazgallar açılarak tahliyesinin sağlandığı öğrenildi. Meteoroloji den aktarılan bilgilere göre kentte yoğun yağışların ay boyunca devam edeceği vatandaşın önlemlerini almaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Şiddetli yağış sebebiyle Side Antik Kenti'de Sütunlu Cadde ve Tyke Tapınağı'nın bulunduğu bölgenin sular altında kaldığı tespit edildi.

