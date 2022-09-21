EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 12:35

Siemens Türkiye'den sanayide kesintisiz enerji için OSB'lerle iş birliği

Siemens Türkiye, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan kesintisiz enerji sağlamak için 40 farklı sektörde 52 bin kişiyi istihdam eden Konya OSB'ye “Akıllı Enerji Dağıtımı” ve 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Pano ile çözüm sundu.

EKONOMİ
21 Eylül 2022 - 12:35
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Siemens Türkiye’den sanayide kesintisiz enerji için OSB’lerle iş birliği


Siemens Türkiye, üretimin devamlılığı için kritik önem taşıyan kesintisiz enerji sağlamak için 40 farklı sektörde 52 bin kişiyi istihdam eden Konya OSB'ye “Akıllı Enerji Dağıtımı” ve 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Orta Gerilim Pano ile çözüm sundu. Türkiye'de ilk defa bir OSB'de hayata geçirilen projede minimum 30 yıl işletme ömrü olan ve farklı hava koşullarından etkilenmeksizin hiçbir kesintiye izin vermeden enerji sürekliliği sağlayan panolar, bakıma ihtiyaç duymayarak çalışma özelliğiyle göze çarpıyor.

“Konya OSB'de hayata geçirdiğimiz proje ile farklı OSB'lerin de tercihi olduk”



Konya OSB'de icra edilen proje konusu ile ilgili olarak görüşlerini belirten Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon İş Birimi Ülke Müdürü Alper Çelebi: “Şirket olarak binalardan kampüslere, şehirlerden endüstrilere köklü uzmanlığımızı sunarak enerji tedariğinde güvenilirlik, verimlilik ve sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. 165 yılı aşkın süredir ülkemizin gelişimine bu çerçevede katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Konya Organize Sanayi Bölgesi'nin kesintisiz enerji tedariği ihtiyacına dünyadaki son teknolojik yenilikleri içerisinde barındıran orta gerilim dağıtım sistemlerimizden 8DB10 Çift Baralı Gaz Yalıtımlı Pano çözümümüz ile yanıt verdik. Türkiye'de ilk kez bir OSB'de kullanılan bu ürün için ihtiyacın belirlenmesinden kurulum sonrası hizmete kadar her aşamada yer aldık. Buradaki oldukça verimli geçiren uygulamamız diğer OSB projelerinde de şirket olarak tercih edilmemizde önemli bir rol oynadı" dedi.

Konya OSB Bölge Müdürü Vahit Türkyılmaz ise Konya OSB'nin 5. Genişleme Bölgesi'nde Siemens'ten temin edilen 115 adet 8DB10 panonun, katılımcı fabrikalara sürdürülebilir üretim ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması açısından kritik tesisin kalbi niteliğinde olduğunu belirtti.

Konya OSB'de enerji, TEİAŞ'tan, iki ayrı kaynak trafo üzerinden temin edilerek bölgedeki bütün fabrikalara dağıtılıyor. Siemens'in çift baralı sistemi, bu iki kaynağı tek bir panoda birleştiriyor. Kaynaklar tek panoda birleştiği için bu kaynaklardan birinde bir arıza veya kesinti olursa diğer trafodan yükleri beslemeye devam etmekte. Bu sayede kesintisiz enerji akışı sağlanıyor ve bu sistem, kaynak yedeklemesi yaptığı için herhangi bir kesintiye müsaade etmiyor. Bununla birlikte 36 kV'luk gaz yalıtımlı orta gerilim panoları, küçük boyutlarına bağlı olarak daha düşük yer kaplayarak alan ve inşaat maliyeti tasarrufu sağlıyor. Ayrıca nem, sıcaklık farkları, yağış gibi ortam şartlarından etkilenmiyor. Sıcaklık farkları normalde hava yalıtımlı panolarda yoğuşmalara neden olarak arızalara yol açarken, 8DB10 panolarında bu durum yaşanmıyor.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek
Kellogg Türkiye’den yerli üreticiye destek
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!
MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı
MediaMarkt Startup Challenge için başvurular başladı
İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Birliği Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi
İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Birliği Yönetim Kurulu’na bir kez daha seçildi
Son Haberler
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz halde
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Yaşlı adamın evinden 2 kamyon çöp çıktı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Marmaris yangınına giden helikopter düştü! 1 ölü, 4 yaralı
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
Zelenskiy: 'Rusya'nın nükleer silah kullanacağına inanmıyorum'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
AFAD: 'Suriye’de 68 bin 713 briket ev inşa edildi'
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
Bu kompleks 7’den 70’e herkese hitap edecek
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
PKK’dan kaçan 2 örgüt mensubu daha teslim oldu
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar
Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp...
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali ile yaşıyordum'
Tayyip Talha Sanuç: 'Futbola başladığım günlerde bugünlerin hayali...
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden yapabilecek
Çiftçiler ÇKS kayıtlarını 1 Ekim'den itibaren e-Devlet üzerinden...
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, ikinci kez Covid-19'a yakalandı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü,...
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanlara 10 yıl hapis cezası
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı
Hepsiburada, iPhone 14 için ön sipariş almaya başladı