Siemens Türkiye Opera Yarışması başvuruları başladı













Türkiye'deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sanatseverlerle buluşuyor.Yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk defa hibrit olarak gerçekleşecek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18-30 yaş arası opera sanatçılarının, tüm ses kategorilerinden (soprano, mezzo soprano, tenor, bariton, bas) katılabildiği yarışmanın online başvuru süreci 5 Eylül itibariyle başladı. 14 Eylül'e kadar devam edecek online başvurular sonrasında, ön elemeler jüri tarafından dijital olarak yapılacak olup 26- 27 Eylül tarihleri arasında ise yarı final ve final gerçekleştirilecek. Son beşe kalan yarışmacılar arasından seçilecek ilk üç isim yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül akşamı duyurulacak.