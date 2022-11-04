SAĞLIK
04 Kasım 2022 - 12:48

Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından sindirime kadar birçok etkisi var!

Faydaları saymakla bitmeyen şifa deposu baş kabağı birçok kişi tarafından sevilmesede yararları ise herkese iyi gelecek cinstendir. Bal kabağının insan sağlığına olan faydaları nelerdir? Bal kabağı nasıl tüketilir? İşte, bal kabağının faydaları haberimizde yer almaktadır

SAĞLIK
04 Kasım 2022 - 12:48
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Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından sindirime kadar birçok etkisi var!


Meksika'da üretilen bal kabağı yüksek lifli yapıya sahip olduğundan özellikle Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde Cadılar Bayramı'nın sembolü olarak kullanılır. Sofralarda çeşitli tarifler ile tüketilen bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları ise haberimizde.

BAL KABAĞI FAYDALARI NELERDİR?

-Antioksidandır,



-A vitamini kaynağıdır,

-Göz sağlığını korur,

-C vitamini deposudur,

-Lifli yapısından dolayı bağırsakları harekete geçirir,

-Kolon kanser riskini azaltır,

-Omega 3 barındırır,

-Ruhsal açıdan olumlu etkiler,

-Bağışıklığı kuvvetlendirir,

-Potasyum bakımından zengindir.

bal kabağı faydaları

BAL KABAĞI ÇORBA TARİFİ

Malzemeler

3 dilim bal kabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağı süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet tablet et suyu

Yapılışı:

Kabaklar güzelce temizlendikten sonra doğranır ve tencereye alınır. Üzerine rendelenen patatesler ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Kavrulan soğanlar ve doğranan havuçlar çorbaya dahil edildikten sonra son olarak sarımsak konulur. Et suyu tencereye alınırken içerisindekiler yumuşayana kadar kaynama işlemi devam eder. Devamında ise istenen her baharat eklenir ve servis edilmeye hazır hale gelir.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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