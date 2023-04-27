Sıfır araba almak isteyenler hüsrana uğrayacak! Elini çabuk tutan zamsız fiyattan alır: Bu oranda zam kapıda!

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Sıfır araç fiyatları fahiş şekilde yükselmeye devam ederken yeni kararlar doğrultusunda artık esnaf araç yenilerken vergi ödemeyecek. Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Recep Tayyip Erdoğan esnafların araç yenilemesinde uygulanacak vergi muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulundu. Haberlere göre kamyonlar için yüzde 1, minibüsler için yüzde 9 oranında ÖTV alınıyor. Ancak bu tutarlar muafiyet kapsamında olacak.Bu kapsamda 600 bin TL araç alacak bir esnaf 225 bin 989 TL ÖTV ödemesi yapmayacak. ÖTV indirimiyle birlikte aracını yenilemek isteyen esnaf 600 bin TL'ye satılan aracı 266 bin TL'ye almış olacak. ÖTV muafiyeti haberi sonrasında sıfır araçlarla ilgili yeni zamların da yaklaştığı öğrenildi. Sıfır araçlarda yaşanan stok sorunu, enflasyon problemi, döviz yükselişi gibi sebeplerle sıfır araçlara zam yapılması bekleniyor. Euro kuruna bağlı olan sıfır araçlara Mayıs ayında zam yapılması bekleniyor. Sıfır araç temsilcileri ise dolar ve Euro kurunda yaşanan rekorlar sonrasında zamları yansıtacak.