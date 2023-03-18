Sıfır araba arayanlar buna bayılacak! Skoda Fabia yok fiyatına düştü: Fiyat listesine bakan şaştı!













SKODA FABIA FİYAT VE ÖZELLİKLER

SKODA FABİA'NIN FİYATLARI

Skoda Fabia, Çek otomobil üreticisi Skoda tarafından üretilen kompakt bir araçtır. İlk olarak 1999 yılında tanıtıldı ve o zamandan beri üretimde. Fabia, Volkswagen Grubu'nun A0 platformunda üretilen bir otomobildir, aynı platformda üretilen diğer otomobiller ise Polo, SEAT Ibiza ve Audi A1'dir.Skoda Fabia, çeşitli gövde stilleriyle gelir. Hatchback'ler, sedanlar, station wagon (combil) vb. Fabia, düşük yakıt tüketimiyle ve geniş iç hacminden dolayı özellikle Avrupa'da sevilen bir araçtır.• Tasarım: Fabia'nın tasarımı oldukça modern ve şık. Firmanın tasarım dili olan "Kristal kesim"i takip ederek temiz bir tasarım elde ettik. • İç: Fabia geniş bir iç alan sunar. Sürücü ve yolcular için konforlu ve ferah bir oturma alanı sağlar. Arka koltukta da bolca yer var. • Motor Seçenekleri: Fabia benzinli, dizel ve CNG motor seçenekleri sunar. 1,0 litre 3 silindirli veya 1,5 litre 4 silindirli benzinli motor mevcuttur. Dizel motorlar 1,4 litre 3 silindirli veya 1,6 litre 4 silindirli olarak mevcuttur. CNG motor 1.0 litrelik 3 silindirli olarak sunuluyor. • Yakıt ekonomisi: Fabia, düşük yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor. Benzinli motor ortalama 5-6 l/100 km, dizel motor ise ortalama 4-5 l/100 km yakıt tüketiyor. • Güvenlik: Fabia gelişmiş güvenlik özellikleri sunar. Ön ve yan hava yastıkları, elektronik denge kontrolü, fren yardımı, acil frenleme ve sürüş yardımı gibi özellikler mevcuttur. • Teknoloji: Fabia yüksek teknoloji özellikleri sunar. Özellikler arasında dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, USB bağlantı noktaları, arka görüş kamerası ve çift bölgeli klima kontrolü bulunur.Skoda Fabia, düşük yakıt tüketimi, geniş iç mekanı, yüksek güvenlik seviyeleri ve cazip fiyatı ile karakterize edilir. Ek olarak, bu araç, kullanım kolaylığı, düşük bakım maliyetleri ve yüksek dayanıklılığıyla yaygın olarak bilinir. Skoda Fabia'nın fiyatıysa şöyle: • Elite 1.0 TSI 95 PS 554.900 Türk Lirası • Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 629.900 Türk Lirası • Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 709.900 Türk Lirası • Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 839.900 Türk Lirası