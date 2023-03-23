Sıfır araç hayali kuranlara bedava fiyatına araba! Sadece 165 bin TL'ye satışa çıktı: Tüm masraflar dahil hemen alabilirsiniz







BAYİLERDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU! 164.728 TL’LİK OTOMOBİL TÜRKİYE’DE SATIŞTA! KDV VE ÖTV DAHİL! ACELE EDİN







Türkiye merkezli motosiklet üreticisi RKS, KDV dahil fiyatlarıyla Türkiye'nin en ucuz otomobilini üretti. Yerli üretim sıfır elektrik RKS M5, data dahil fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu 3 kişilik arabanın Türkiye fiyatına ve teknik özelliklerine bakalım. Detaylar haberimizde…Son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artış, Türkiye'de otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları başka çözümler aramaya yöneltti. İşte tamda bu zaman da RKS M5, satın alınabilirliği ve pratik kullanılabilirliği ile karakterize edilen elektrikli bir araç olarak sizlere sunuluyor. RKS M5, mini elektrikli otomobil kategorisine aittir ve üç kişiliktir. Bu araç, bugünlerde iyi bilinen bir marka haline geldi ve günlük işleri yapmayı kolaylaştırdı. Tamamen jel akü ile çalışan RKS M5, tam şarj ile 90 kilometre menzil sunuyor. Ayrıca, bir ev prizinden 6-8 saat içinde tamamen şarj olur. RKS M5, dört tekerlekli motosiklet kategorisine aittir ve Türkiye'de pazarlanmaktadır. Ayrıca kendi Manisa fabrikasında üretildiği için yerli otomobil olarak da tercih edilmektedir. Türkiye'de 164.728 TL fiyatla satışa sunulan RKS M5, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Ekonomik, çevreci ve günlük işlerinizi rahatlıkla halledebilecek bir araç arıyorsanız RKS M5 modelini seçin. Jel akülerle çalışan çevre dostu bir araç olan RKS M5, bütçe dostudur ve pratik uygulamalar için kullanışlıdır.