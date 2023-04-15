Sıfır araç sahibi almak isteyenlerin yüzü gülecek: O marka büyük kampanyaya imza attı!

Sıfır araç sahibi olmak isteyen ancak artış gösteren fiyatlar sebebiyle araba alamayan vatandaşların yüzünü güldürecek haber o markadan geldi. Peki sıfır araç kampanyası şartları nedir? fiyatlar nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O MARKADAN SIFIR ARAÇ KAMPANYASISon dönemlerde araç piyasasındaki yaşanan hareketlilik devam ederken vatandaş sıfır araç bulmakta zorlanıyordu. Hyundai tarafından bildirilen haberlere göre yeni bir kampanya başlatıldı. Hyundai kampanyası 30 Nisan tarihine kadar bütün yetkili satıcılarda geçerli olacak. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlara yüzde 0.99 faiz oranıyla 50 bin TL 12 ay vadeli kredi imkanı verilecek. 0.99 oranlı kredi kampanyasından faydalanmak için Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü almak zorunlu olacak. Nakit indirimi ve kredi kampanyası aynı anda kullanılamayacak. Tahsis ücreti, kredi kullanımı kapsamında bir kez toplam kredi tutarının binde beşi olarak belirlendi. 50 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0.99 faiz oranlı kredi kampanyasında senelik maliyet oranları yüzde 1.26 ve yüzde 16.27 olacak. Hyundai Assan markası kampanya süresince kampanyada değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar. Bahsi geçen kampanya kapsamında modeller ve fiyatlar şu şekilde;
-Hyundai i20 manuel araç 518 bin 500 TL -Hyundai i20 otomatik araç 559 bin 445 TL -Hyundai i20 otomatik araç 603 bin 500 TL -Hyundai i20 otomatik araç 633 bin 500 TL -Hyundai i20 Elite otomatik 653 bin 500 TL -Hyundai i20 PS Style DCT araç 641 bin 500 TL olarak belirlendi.