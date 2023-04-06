Sıfır araçların en ucuzu Hyundai'de! O modelin fiyatı dip yaptı: Parasının kıymetini bilenler almaya koştu!







HYUNDAI İ10 ÖZELLİKLERİ







HYUNDAI İ10 FİYAT LİSTESİ

Hyundai i10, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip ve satış hacmi her geçen gün artıyor. Ayrıca, uygun fiyatıyla ülkedeki en ucuz otomobil markaları arasında yerini koruyordu. Ancak son gelen fiyat güncellemesiyle birlikte, i10'un fiyatı 54 bin TL zamlandı. Bu zam, aracın fiyatını daha yüksek seviyelere taşıdı ve ucuzluğu konusunda endişelere neden oldu. Bununla birlikte, i10 hala şehir içi kullanıma uygun kompakt bir araç olarak öne çıkıyor ve güçlü motoru, yakıt verimliliği, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla ilgi çekmeye devam ediyor.Hyundai i10, Türkiye'deki en uygun fiyatlı otomobiller arasında yer alırken, İzmit'teki üretim tesisinde üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor. Marka, yurt içi ve yurt dışındaki satışlarıyla oldukça ünlenirken, son dönemde ÖTV ve çip krizinin etkisiyle Nisan ayı itibariyle fiyatlarını güncelledi. Yenilenen özellikleriyle dikkat çeken i10, canlı renk seçenekleri, şık tasarımı, gelişmiş bağlantı özellikleri ve konfor unsurları gibi özellikler sunuyor. Ayrıca, uzun dingil mesafesi ve alçak tavanı sayesinde daha sportif bir görünüme sahip.Hyundai, nisan ayı fiyatlarını açıkladı ve en ucuz araçlarından olan i10'un fiyatı 54.000 Lira zamlandı. Mart ayında 370.000 Lira'ya satılan yeni i10, yapılan zamla birlikte bir üst ÖTV dilimine geçti ve fiyatı 424.000 Lira'ya yükseldi. 1.0 MPI 67 PS Benzinli Jump Manuel: 424.000 Lira 1.0 MPI 67 PS Benzinli Jump Otomatik: 449.000 Lira 1.2 MPI 84 PS Benzinli Style Otomatik: 465.000 Lira 1.2 MPI 84 PS Benzinli Elite Otomatik: 530.000 Lira