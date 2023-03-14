Sıfır faizli kredi paketi geldi! Acil nakit arayanlar 50.000 TL'ye kadar faiz ödemeyecek! İşte şartlar

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlar için kredi duyuruları yapılmaya başlandı. Peki 50 bin TL faizsiz kredi nasıl alınır? Şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN 50 BİN TL KREDİ6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından deprem bölgesinde çalışan kadın kooperatifler için faizsiz 50 bin TL kredi verileceği bildirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Nebati, kredi limitlerinin 50 bin TL olarak belirlendiğini ve faizsiz şekilde kadın girişimcilere destek sağlanacağını belirtti.
Nureddin Nebati, çalışma, üretme ve değerlerin geleceğe taşınması için kadınların yanında olacaklarını ve kadın girişimcileri her zaman destekleyeceklerini de belirtti. Kadın girişimcilerin desteklenmesi için düzenlenen Kredi Destek Programı için 172 bin kadın girişimciyle görüşülerek ve Halkbank tarafından verilerek kadın girişimcilere destek sağlayacak. Deprem bölgesinde olan toplam 143 kadın kooperatifi bu krediden faydalanacak. 50 bin TL faizsiz kredi 36 ay vadeyle verilecek. Kadın girişimciler için düzenlenen KGF kadın girişimcilere destek kredisi için 36 ay geri ödemesi olmadan da kredi imkanı sunulacak.