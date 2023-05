Sıfır km araba almak isteyenler dikkat! Türkiye'de satılan en ucuz SUV modelleri ortaya çıktı: İşte o 6 otomobil

GÜNCEL SUV FİYATLARI



1- Fiat Egea Cross

2- Dacia Duster









3- Volkswagen T-Roc









4-Peugeot 3008





5-Hyundai Bayon





6- Renault Captur





Ülkemizde SUV otomobillere olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, sıfır kilometre SUV otomobillerin fiyatları da oldukça merak ediliyor. Bu nedenle, en uygun fiyatlı SUV otomobiller açıklandı ve listede toplam altı otomobil yer aldı. Fiat, "ezber bozan sedan" sloganı ile satışa sunduğu Egea Sedan'ın crossover SUV versiyonu olan Cross modeliyle listenin zirvesinde yer alıyor. 2023 yılının ilk iki ayında 5736 adet satış rakamına ulaşan Fiat Cross, oldukça popüler görünüyor.Listenin ikinci sırasında ise Renault'un yan markası Dacia'nın Duster modeli bulunuyor. 2023 yılının ilk iki ayında 5083 adet satış rakamına ulaşan Duster, Türkiye'de üretilecek olmasıyla da dikkat çekiyor. VAG grubunun en çok satan temsilcisi Volkswagen, C sınıfı SUV modeli T-Roc ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. 2023'ün ilk iki ayında 3120 adet satış rakamına ulaşan T-Roc, Volkswagen müşterileri için iyi bir tercih olarak öne çıkıyor. Fransız otomobil Peugeot, özgün tasarımıyla dikkat çeken 3008 modeli sayesinde listenin dördüncü sırasına yerleşti. Yılın ilk iki ayında toplamda 2570 adet satılan 3008, SUV sevenlerin ilgisini çekiyor. Koreli temsilci Hyundai ise yeni SUV modelleriyle İx35 dönemindeki tahtına geri oturmaya çalışıyor. Fiyatlar nedeniyle düşüş yaşayan Hyundai, uygun fiyatlı Bayon modeliyle listede beşinci sıraya girdi. Ocak ve Şubat aylarında toplamda 2403 adet yeni Bayon yollara çıktı. Renault Captur, en çok satan SUV'lar listesine giremese de, en uygun fiyatlı SUV'lar listesinde kendine yer buldu. SUV otomobillere olan ilgi devam ettikçe, daha uygun fiyatlı modellerin de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye'de SUV otomobillere olan ilginin artmasıyla birlikte, otomobil üreticileri de bu alanda daha fazla model üretmeye başladı. Hem yerli üretim hem de yurt dışından ithal edilen SUV modellerinin sayısı her geçen gün artarken, rekabet de giderek kızışıyor. Bu da SUV otomobil almayı düşünen tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar demek olabilir.SUV otomobillere olan ilgi dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artarken, otomobil üreticileri de bu talebi karşılamak için yeni modellerini piyasaya sürüyorlar. Görünüşe göre, uygun fiyatlı SUV otomobiller listesi de bu trendin bir yansıması olarak her geçen gün genişlemeye devam edecek.