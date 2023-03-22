TEKNOLOJİ
22 Mart 2023 - 11:00

Sıfır kutusunda birinci nesil iPhone'un fiyatına inanamayacaksınız: Öyle bir bedel isteniyor ki! Nostalji sevenlere küçük servet

Kutusundan çıkmamış birinci nesil Iphone açık arttırmayla satıldı. Satış fiyatı dudakları uçuklattı. Birinci nesil Iphone kutusunda bile ayrıntılar bulunuyor. İşte istenilen o rakam! Detaylar haberimizde yer almaktadır.

TEKNOLOJİ
22 Mart 2023 - 11:00
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Sıfır kutusunda birinci nesil iPhone'un fiyatına inanamayacaksınız: Öyle bir bedel isteniyor ki! Nostalji sevenlere küçük servet
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Hala kutusundan çıkmayan birinci nesil iPhone açık artırmada satıldı. iPhone 'un satıldığı fiyatı görünce çok şaşıracaksınız çünkü bu rakam, cihazın 2007'de piyasaya sürüldüğü zamanki 599 dolardan kat kat fazla. Açılmamış birinci nesil bir iPhone kutusunda şaşırtıcı bir ayrıntı da bulunmakta.

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Birinci nesil iPhone'lar çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. Örneğin şubat ayında ambalajsız bir iPhone 63 bin dolardan fazla satılarak birinci nesil iPhone satış rekoru kırıldı. Son olarak birinci nesil iPhone, çıktığında onu satın alan eski bir Apple çalışanı adına yeniden satışa çıkarıldı.

ON İKİ SİMGE VAR

Gelen haberlere göre açılmamış birinci nesil iPhone kutusunda ilginç bir detay var. Kutunun gerçek boyutlu bir iPhone görüntüsü ve ekranında on iki simge var. Bu, ürünün orijinal üretimden (2007) olduğunu gösterir çünkü 13. iTunes simgesi daha sonraki yıllarda buraya eklenmiştir. Bu, özellikle bu iPhone 'un değerini artıran bir faktördür.

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İSTENİLEN RAKAM

Kutusundan çıkmayan birinci nesil Iphone 54 bin 904 dolara satıldı.

Cihaz 2007 yılında piyasaya çıktığında 599 dolar fiyat etiketi ile satılmıştı.

Yani müzayede fiyatı ile orijinal fiyat etiketi arasındaki fark 54.000 doların üzerinde.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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