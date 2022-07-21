MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 19:53

Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, tatil sezonun açan ünlüler arasında yer alıyor. Birbirinden eğlenceli paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu sıfır makyajlı halini paylaşırken genç kızlara taş çıkarttığı görüldü.

MAGAZİN
21 Temmuz 2022 - 19:53
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Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!


İlk olarak Asmalı Konak dizisinde oynayan ve orada gösteridği performans ile büyük başarı yakalayan Nurgül Yeşilçay, daha sonrası çok sayıda projede yer alarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan güzel oyuncu takipçileri ve hayranlarıyla bağını hiç koparmadı.

Nurgül Yeşilçay



Şimdilerde yaz tatilinde olan Nurgül Yeşilçay, yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine toplarken bazı eğlenceli paylaşımlarıyla da takipçilerini güldürüyor.

Nurgül Yeşilçay

Sıfır makyajlı Nurgül Yeşilçay beğeni rekoru kırdı

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları beğeni yorum rekoruna ulaşan Nurgül Yeşilçay, tatil sezonunu açtıktan sonra mor mayosu verdiği pozları sosyal medyayı salladı. 

Nurgül Yeşilçay

Yüzünde sıfır makyaj olan Yeşilçay, doğal güzelliğini konuştururken paylaşımının altına "Makyajsız halimle dikkat çekerken" şeklinde bir ifade kullandı. Yazdığı esprili yazılarla herkesi güldüren güzel oyuncunun paylaşımları sonrası genç kızlara taş çıkarttığı yönünde yorumlarla karşı karşıya kaldı.

Nurgül Yeşilçay

Bir süredir Necati Kocabay ile birlikte olan Nurgül Yeşilçay, sevgilisi ve yakın dostlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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