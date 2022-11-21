EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 14:42

Sıfır otomobil almak isteyenler geri vites yaptı: ÖTV matrah güncellemesiyle yeniden hesaplamalar başladı!

Yeni araç alacakların merakla beklediği haber geldi. Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vergi bazlı uygulamanın 1 Aralık'ta hayata geçeceğini söyledi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'nin diğer konularda da çalışmaya devam edeceğini ve sektörü rahatlatacak adımlar atacağını söyledi. Peki, hangi araç tipinde ne kadar indirim oranı var? İşte adım adım ÖTV hesaplaması...

EKONOMİ
21 Kasım 2022 - 14:42
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Sıfır otomobil almak isteyenler geri vites yaptı: ÖTV matrah güncellemesiyle yeniden hesaplamalar başladı!


Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni otomobil almak isteyenlerin beklediği haberi verdi. Bakan Nebeti, motorlu taşıtlar vergisi matrahının düzenlenmesinde son aşamaya gelindiğini ve teklifin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini söyledi. Hangi araçlarda ne kadar indirim uygulanacağını bilinmezken otomotiv sektöründeki diğer konularda da önlem alınması bekleniyor.

BAZI OTOMOBİLLERDEN ÖTV DAHA AZ ALINACAK

ÖTV matrah güncellemesi

Yeni otomobil alıcılarının beklediği değerlendirme standartlarına ilişkin düzenlemeler 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı vergi matrahı (muafiyet oranı), ÖTV oranını sabit tutacak, ancak tabanı genişletecek ve bazı araçlardan daha az ÖTV alacak.

426 BİN TL'YE KADAR İNECEK



İndirimin ÖTV'ye konu olan araç sayısını azaltacağını ve böylece otomobilin fiyatını düşüreceğini belirtiyor. %45'lik dilimin vergi matrahı 250 bin liraya yükseldiğinde %80 ÖTV segmentindeki araçlar %45'lik dilime girecek ve fiyatı 531 bin liradan 426 bin liraya düşecek.

1 ARALIK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR! ADIM MATRAH HESABI

ÖTV matrah güncellemesi

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği ile yaptığı toplantıda araç bazlı değerlendirmede son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık'tan itibaren hayata geçeceğini söyledi.

 Vergi matrahı, vergilendirilebilir gelirin belirlenmesine dayalı olarak gelir eksi giderler esasına göre hesaplanır. Yeni düzenlemeye göre yüzde 80 ÖTV segmentinde yer alan araçlar emlak vergisi hesaplamasında 500 bin TL, yüzde 70 üzerinden 472 bin TL, yüzde 60 üzerinden 444 bin TL ve yüzde 50 üzerinden 415 bin TL olarak fiyatlandırılacak. Buradaki vergi kredisi, vergiler hariç aracın net fiyatını temsil eder.

Mevcut temel limitler: 120 bin TL'ye kadar yüzde 45, 120 bin ila 150 bin TL'ye kadar yüzde 50, 150 bin ila 175 bin TL'ye kadar yüzde 60, 175 bin 200 TL'den 200 bin TL'ye kadar yüzde 70, 1,6 litreye kadar motor hacmi için geçerli olacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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