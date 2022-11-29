Kredi
29 Kasım 2022 - 22:51

Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koşulsuz şartsız 200.000 TL taşıt kredisi verecek!

Araç sahibi olmak isteyenler taşıt kredisi faiz oranını araştırıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt kredisi hesaplama tablosu ortaya çıktı.

Kredi
29 Kasım 2022 - 22:51
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Sıfır otomobil almak isteyenler! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank koşulsuz şartsız 200.000 TL taşıt kredisi verecek!


Sıfır otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesinin ardından otomobil fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler kararın ardından soluğu otomobil bayilerinde aldı. Ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle otomobil bayileri taleplere yetişmekte zorlanıyor. Otomobil fiyatları düşmüşken, yeni araç sahibi olacak çok sayıda kişi taşıt kredisi çekmeye başladı. Haberimizin devamında en düşük taşıt kredisi veren bankalardan bahsedeceğiz.

Araba alacaklara en düşük faizli taşıt kredisi!

Taşıt kredi faizleri bir hayli yüksek iken en düşük faiz oranını kamu bankaları sunuyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank sıfır taşıt kredisi için yüzde 1,59 faiz oranı sunuyor. Halkbank ise faiz oranını yüzde 1,65 olarak açıkladı.



Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden 200 bin TL taşıt kredisi kullanmak istediğinizde 48 ay vade ile aylık ödeyeceğiz taksit tutarı 6 bin 398 lira olacak. Yüzde 1,59 faiz oranıyla vade sonunda cebinizden çıkacak toplam tutar ise 308 bin 147 lira oluyor.

Kredi tutarı: 200.000 TL

Faiz oranı: 1,59

Vade: 48 ay

Aylık taksit: 6.398 TL

Toplam geri ödeme: 308.147 TL

taşıt kredisi

Halkbank’tan 200 bin TL taşıt kredisi kullanmak istenildiğinde banka yüzde 1,65 faiz oranı uyguluyor. Böylelikle 48 ay vadede aylık taksitler 6 bin 493 TL, toplam geri ödeme ise 312 bin 705 TL olmaktadır.

Kredi tutarı: 200.000 TL

Faiz oranı: 1,65

Vade: 48 ay

Aylık taksit: 6.493 TL

Toplam geri ödeme: 312.705 TL

Kamu bankalarından taşıt kredisi çekmek için banka şubelerini ziyaret etmek gerekiyor. Kredi notu yeterli olan ve şartları taşıyan kişiler, bankanın talep edeceği belgeler ile birlikte taşıt kredisi kullanabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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