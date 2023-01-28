EKONOMİ
28 Ocak 2023 - 11:00

Sıfır otomobil arayanlar buraya! Bu yılın en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: Bu markalar dev indirime gitti...

Son dönemlerde araç fiyatlarının artış göstermesiyle beraber fiyat araştırmaları başladı. ÖTV indirimli fiyatlar ise büyük ilgi görürken birçok araba markasının indirimli fiyatı merak konusu oldu. 2023 ÖTV'siz araç fiyatları haberimizde.

EKONOMİ
28 Ocak 2023 - 11:00
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Sıfır otomobil arayanlar buraya! Bu yılın en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: Bu markalar dev indirime gitti...
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Fiat Egea ve Renault Clio sıfır otomobil fiyatları açıklandı. 2023 yılı güncel olarak fiyat listesinin açıklanmasıyla beraber araba almak isteyenler fiyat listesini araştırdı. 5 sene satmama şartıyla beraber ÖTV indirimli olarak büyük fırsat tanındı. ÖTV indirimli engelsiz araç listesi.

2023 FIAT EGEA

EASY 1.4 Fire 95 HP 248.500



EASY 1.3 M.Jet 95 HP 310.400

EASY 1.6 M.Jet 130 HP DCT 354.300

EASY 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 392.000

URBAN 1.4 Fire 95 HP 269.200

URBAN 1.3 M.Jet 95 HP 331.500

URBAN 1.6 M.Jet 130 HP 350.900

URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 375.400

URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 407.600

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 290.400

LOUNGE 1.3 M.Jet 95 HP 352.600

LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT 396.500

LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 428.700

ÖTV'siz indirimli araçlar

EGEA HB

STREET 1.4 Fire 95 HP 263.600

EGEA CROSS

STREET 1.4 Fire 95 HP 271.700

STREET 1.3 M.Jet 95 HP 328.000

STREET 1.6 M.Jet 130 HP DCT 369.800

STREET 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 410.400

URBAN 1.4 Fire 95 HP 287.300

URBAN 1.3 M.Jet 95 HP 343.700

URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 385.400

URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 423.200

LOUNGE 1.4 Fire 95 HP 308.600

EGEA CROSS WAGON

URBAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT 393.700

URBAN 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 431.500

LOUNGE 1.0 Firefly 100 HP 343.700

LOUNGE 1.6 M.Jet 130 HP DCT 414.800

LOUNGE 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 452.600

PANDA

CROSS 4x4 0.9 85 HP 324.500

CROSS PLUS 4x4 0.9 85 HP 333.700

500

HB DOLCEVITA 1.0 Hybrid 70 HP 340.300

CABRIO DOLCEVITA 1.0 Hybrid 70 HP 370.900

500X

SOFT TOP 1.3 Fire 150 HP DCT 468.700

KİA STONİC

Cool 1.2L 84 PS paketi, %60 ÖTV oranı ile 469.500,00 TL'den 293.437,50 TL'ye iniyor.

Cool 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %70 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 545.060,00 TL'den 320.623,52 TL'ye iniyor.

Cool 1.0L 100 PS paketi, %70 ÖTV oranı ile 556.360,00 TL'den 327.270,59 TL'ye iniyor.

Business 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 562.000,00 TL'den 330.588,23 TL'ye düşüyor.

Elegance 1.4L 100 PS Otomatik paketi, %80 ÖTV oranı ile 636.000,00 TL'den 353.333,34 TL'ye iniyor.

Elegance Konfor 1.4L 100 PS DCT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 675.000,00 TL'den 375.000,00 TL'ye iniyor.

Prestige 1.4L 100 PS Otomatik paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 677.000,00 TL'den 376.111,11 TL'ye iniyor.

İndirimli araç fiyatları

KİA SPORTAGE

Cool 1.6L 150 Ps 4x2 DCT Mild Hybrid Benzin paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 995.000,00 TL'den 552.777,77 TL'ye düşüyor.

TOYOTA COROLLA CROSS HYBRİD

1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 853.550,00 TL'den 474.194,45 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 930.950,00 TL'den 517.194,45 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion e-CVT (Siyah Tavan) paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 942.500,00 TL'den 523.611,11 TL'ye düşüyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT paketi, %80 ÖTV oranı ile 991.550,00 TL'den 550.861,11 TL'ye iniyor.

1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan) paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 1.003.200,00 TL'den 557.333,33 TL'ye iniyor.

CİTROEN C3 AİRCROSS

Feel 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 662.000,00 TL'den 367.777,77 TL'ye iniyor.

Feel Bold 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 697.000,00 TL'den 387.222,23 TL'ye iniyor.

Shine 1.2 Puretech 130hp EAT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 759.000,00 TL'den 421.666,66 TL'ye düşüyor.

Feel Bold 1.5 BlueHDi 120hp EAT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 748.000,00 TL'den 415.555,56 TL'ye iniyor.

PEUGEOT SUV 2008

Active Prime 1.2 Puretech 100hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 716.000,00 TL'den 397.777,78 TL'ye iniyor.

Active Prime 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 797.000,00 TL'den 442.777,78 TL'ye düşüyor.

Active 1.2 Puretech 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 828.500,00 TL'den 460.277,77 TL'ye iniyor.

Allure 1.2 Puretech 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 871.000,00 TL'den 483.888,89 TL'ye düşüyor.

Active Prime 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80 ÖTV oranı ile 880.000,00 TL'den 549.999,99 TL'ye iniyor.

Active 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 Sky Pack paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 911.500,00 TL'den 569.687,50 TL'ye iniyor.

Allure 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 935.000,00 TL'den 519.444,45 TL'ye düşüyor.

OPEL CROSSLAND

Essential 1.2 130hp MT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 629.900,00 TL'den 349.944,45 TL'ye iniyor.

Essential 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 679.900,00 TL'den 377.722,22 TL'ye düşüyor.

Edition 1.2 130hp AT6 paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 731.900,00 TL'den 406.611,11 TL'ye iniyor.

Elegance 1.2 130hp AT6 paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye düşüyor.

Edition 1.5 120hp Dizel AT6 paketi, %80 ÖTV oranı ile 802.900,00 TL'den 446.055,55 TL'ye iniyor.

FORD ECOSPORT

Life 1.5 TSI 150 PS DSG paketi, %80 ÖTV oranı ile 884.300,00 TL'den 491.277,78 TL'ye iniyor.

Style 1.5 TSI 150 PS DSG paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 969.800,00 TL'den 538.777,78 TL'ye iniyor.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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