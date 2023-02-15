EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 15:15

Sıfır otomobil isteyenler buna bayılacak! Renault bu modelinde fiyat kırdı: 50.000 TL için kaçırılmaz teklif!

Otomobil fiyatlarına gelen zamlarla vatandaşın araba hayali de suya düştü. İkinci el otomobil fiyatlarında dahi fazla artış yaşanması vatandaşı hayal kırıklığına uğrattı. Fakat güzel bir haber Renault'tan geldi. İşte firmanın güzel haberi ve detayları haberimizde.

EKONOMİ
15 Şubat 2023 - 15:15
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Sıfır otomobil isteyenler buna bayılacak! Renault bu modelinde fiyat kırdı: 50.000 TL için kaçırılmaz teklif!
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Hem piyasalardaki yükseliş hem de ülkemizde uygulanan vergiler dolayısıyla araç fiyatları sürekli artış gösteriyor. Durmak bilmeyen otomobil piyasasında Renault müjdeyi açıkladı. Konunun detayları yazımızda.

captur

RENAULT CAPTUR MÜJDESİ



Birçok sürücünün beğenisini kazanan Captur, özellikleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Renault Captur'da 50.000 TL'ye 0.99 oranında faiz haberi duyuruldu. Vatandaşların dikkatini çeken araç için internet sitesinde özellikleri ve şubat ayı fiyat listesi de araştırılmaya başlandı.

Renault Captur Özellikleri

-Bagaj hacmi: 536 litre

-Katlanır koltuklar ile hacim 1.275 litreye çıkabiliyor.

-Arka koltuklar 16 cm kaydırılabilir özellikte.

-9,3 inç easy link multimedya sistemi

-10.2 inç TFT özelleştirilebilir sürücü ekranı

-Ön ve arkada bulunan c şeklinde led farları

-Geniş ön ızgara ve krom detaylar

- Orta konsol

-E-shifter ve multi-sense teknolojisi ile üç sürüş modu

-Süray sınırlayıcı

-Şerit takip sistemi

-Park sensörü ve geri görüş kamerası

-140 bg gücü ve 260 Nm tork üreten 1.3 TCe turbo benzinli motor bulunmakta.

-Maksimum hız 196 km/s ve 0-100 km hızlanması 9.6 saniye

-Şehir dışı 4.7 L, şehir içi 6.5 L yakıt tüketimi bulunmakta.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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