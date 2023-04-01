Sıfır otomobil isteyenlere Fiat'tan taksit kıyağı! O modellerini düşük taksitle satacak: Almayan pişman olacak!







FİAT EGEA TAKSİT AVANTAJI







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İtalyan otomobil firması Fiat Egea, serisini çok uygun ödemelerle satarak otomobil almak ya da model yükseltmek isteyenlere kaçırılmamış fırsatlar sunuyor.Fiat Egea'nın satışını bekleyenler, aylık ödemelerle alınabilen araba seçeneği sayesinde aracına kavuşabiliyor. Fiat otomobil markası Egea, aracını aylık 6.355₺ taksitle satışa çıkardı. Üretici firma araca sahip olmak isteyenler için çeşitli indirimler de sunuyor. Araç satın alırken uzun süre ödeme yapma, özel ve avantajlı faiz oranları ile araca sahip olma imkanı sunuyor. Bu da 1,99 faiz oranıyla araba sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Kampanya sınırlı bir süre için geçerlidir ve kaçırmayacağınız transfer ödemeleri ile Fiat Egea satın alabilirsiniz.Fiat Egea otomobilleri şık tasarımı ve konforu ile bilinen aile otomobillerinden biridir. İtalyan otomobil markası Fiat araçları, Egea serisi ürünlerini pazara sundu. Bu seçeneklerin dışında 36 ay vade seçenekleri ve uygun faiz oranları da sunmaktadır. %1.99 vade ile araç sahibi olmak isteyenlere özel kampanya mevcuttur. Yepyeni bir Ege'ye sahip olmak için bu fırsatları değerlendirin. Promosyon 3 Nisan 2023'e kadar devam edecek ve doğru kişiler kaydolursa araba sahibi olabilirsiniz. Kampanya sadece Egea'dan yapılacak bireysel araç ve ürün alımlarında geçerlidir. Kampanyaya katılım ve Fiat Egea sahibi olmak için başvuru hakkında daha detaylı bilgi haberimizin devamında... Örneğin 150.000₺'ye Fiat Egea almak istiyorsunuz. 36 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı bu tutar için ödenecek aylık tutar yaklaşık 6355,42 TL'dir. Bu geri ödeme tutarına ek olarak, aldığınız kredinin aylık maliyeti %2,4900 vergisiz 900,35₺ ve bir defaya mahsus ise avans olarak tahsil edilen karşılık tutarıdır. Bu endekse yıllık olarak bakarsak, toplam gider oranı 4,2600. Örneğin 200.000₺'lik Fiat Egea almayı düşünüyorsanız aylık ödeme tutarı 8.473,89 TL, 250.000TL'lik Fiat Egea otomobilin aylık ödeme tutarı ise 10.592,37 TL'dir. 300.000 TL'ye Fiat Egea almak istiyorsanız aylık ödeme planınız 12.710,84 TL.Fiat Egea satın alma tarihi 31 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Üç kampanya da sadece doğru kişiler tarafından girilebilir ve Fiat araçlardan sadece Egea modeli için geçerlidir. Bireysel araç alımı ile aylık 6.355₺ taksit ve 1.99 faiz oranı ile Fiat Ege'nize sahip olabilirsiniz. Fırsattan yararlanmak için acele edin. Fiat Egea modelleri şık tasarımı, konforu ve uygun fiyatlı seçenekleri ile satın alabileceğiniz aile otomobilleridir. Aylık ödemeleri düşük olan otomobil tutkunları için bulunmaz fırsat.