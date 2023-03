Sıfır otomobile ÖTV indirimi kıyağı! O modellerde kallavi Nisan indirimi: Araba almak isteyenler elini çabuk tutsun!

5 BÜYÜK ARAÇ MARKASINDAN FLAŞ DUYURU!













2023 YILI ENGELLİ ARAÇLARDA ÖTV MUAFİYETİ

Nisan ayına özel Fiat, Renault, Opel, Dacia, Hyundai’den özel bir duyuru yayınlandı. Duyuruya göre ÖTV indirimli sıfır otomobiller görücüye çıktı. Bazı araçların ise fiyatları 245 bin e kadar düşüyor.Engelli vatandaşlardan alınmayan ÖTV ile alınabilecek arabaların marka ve modelleri belirlendi. 2023 yılı itibari ile ÖTV muhalifiyet, üst limit yüzde 122 oranında artış sağladı. Yeni yayınlanan karara göre bu fiyat 450 liradan 500 liraya çıkarıldı. Galerilerde engelli vatandaşlara verilen ÖTVsiz araç yoğunluğu yaşanıyor. ÖTV muhafiyeti araçlara yansıdı bile. Bir çok aracın fiyatı da belirlendi . İşte detaylar….ÖTV indirimiyle alınabilen model sayısı binek araçlarda 10 ile sınırlı tutuluyor. Buna göre aşağıda belirtilen araçlar ÖTV indiriminden yararlanabilecek. Street 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 391.900,00 TL'den 244.937,50 TL'ye,. Street Plus 1.4 Fire 95Hp paketi ise, %60 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 433.400,00 TL'den 270.875,01 TL'ye düşüyor. Street 1.3 M.Jet 95Hp paketi, %70'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 597.900,00 TL'den 322.294,12 TL'ye iniyorStreet T4 Hybrid 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 707.900,00 TL'den 393.227,78 TL'yedüşüyor. Urban 1.4 Fire 95Hp paketi, %60 ÖTV oranı ile 446.900,00 TL'den 279.312,50 TL'yedüşüyor. Urban 1.5 T4 Hybrit 130HP AT paketi ise, %80 ÖTV oranı ile 727.900,00 TL'den 404.388,89 TL'ye iniyor. Lounge 1.4 Fire 95 HP paketi, %70 ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 473.900,00 TL'den 278.764,71 TL'ye iniyor Urban 1.3 M.Jet 95Hp paketi ise, %80 ÖTV dilimine giriyor. Fiyatı 562.900,00 TL'den 312.722,22 TL'ye iniyor. Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Otomobilin fiyatı 676.900,00 TL'den 376.055,56 TL'ye düşüyor.Lounge 1.3 M.Jet 95 HP paketi ise, %70'lik ÖTV oranı ile 556.900,00 TL'den 327.558,24 TL'ye düşüyor. Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT paketi, %80'lik ÖTV dilimine giriyor. Aracın fiyatı 711.900,00 TL'den 395.500,00 TL'ye düşüyor.