Finans
03 Şubat 2023 - 13:15

Sıfır otomobile sıfır faiz! Nissan'ın bu modelinde musluklar açıldı: Tomar tomar paraya hiç faiz ödenmeyecek!

Şubat ayında Nissan'ın sıfır faizli taşıt kredisi kampanyasını kaçırmayın.

Finans
03 Şubat 2023 - 13:15
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Sıfır otomobile sıfır faiz! Nissan'ın bu modelinde musluklar açıldı: Tomar tomar paraya hiç faiz ödenmeyecek!


Bu Şubat ayında Nissan'ın sıfır faizli taşıt kredisi kampanyasına katılın! Yeni bir araç almak istiyorsanız, bu özel tekliften yararlanma fırsatını kaçırmayın. Aracınızın ödemesini faizsiz, esnek ödeme seçenekli 240.000 TL kredi ile yapabilirsiniz. Faiz ödeme endişesi olmadan yepyeni bir otomobille yola çıkma fırsatı elinizin altında. İsterseniz, 25.000 TL takas teklifiyle birlikte 12 ay boyunca %0,99 faizli bir kredi seçebilirsiniz. Bu teklif e-Power aracı için geçerli. Bu tekliften yararlanmak için son tarih ise 28 Şubat 2023. Daha fazla bilgi için Nissan'ın resmi web sitesini ziyaret edin veya bir bayi ile iletişime geçin. 

Nissan Qashqai fırsatı 



Daha fazla bilgi için;

https://www.nissan.com.tr

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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